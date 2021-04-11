明年學測與個人申請放榜隔4個月 家長批「太煎熬」

教育部日前公告111學年考招期程草案，為讓高三生完整學習，個人申請放榜日期由5月中延到6月中。多名家長代表表示，學測和個人申請放榜日相隔四個月「實在太煎熬」，在此期間，多半學生的重心仍在準備大學甄試，心不在課堂上，很難落實「完整學習」。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，他與多名高中家長代表討論「如何落實完整學習」，發現近年個人申請延後到5月中，參與甄試的學生心不在課堂，很難完整學習。教育應以學生為主體，若把無學習動機的學生多關在教室一個多月，那也只是老師教得比較完整，不代表學習更充分。

高中端則支持教育部提出的草案。全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，這可能會影響高中端少部分的暑期重、補修課程，另負責升學輔導的輔導教師、高三導師也需把戰線延長20多天。高三畢業典禮應該還是會維持在6月中舉辦，整體而言不影響高中作息。

全中教政策部主任賴和隆說，按108課綱規畫，加深加廣選修都落在高三，與大學課程高度相關，應受重視。他支持教育部延後考招期程，解決目前高三生「上學期都在準備學測，下學期都在甄試、想放假」的情況。

全國教師工會總聯合會高中職委員會主委張瓊方也說，考期延後不影響高中作息，只是不少學校暑期安排整修工程，可能影響大考中心借考場的容易度。目前指考名額約占三成，延後考期也恐讓更多高中生「想提早上岸」，更傾向透過甄試上大學。

家長團體國教行動聯盟則表示，肯定教育部的考招期程調整方向，但建議改採統一分發來解決考招期程問題，也就是讓每個學生自由選擇參加個人申請和指考，兩管道都放榜後，再由學生選填志願。