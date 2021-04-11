創校百年 下營賀建國小新校舍啟用具巧思

台南市下營區賀建國小今舉行創校百周年校慶暨校舍落成啟用，特別的是，教室建物設計以儲存稻米穀倉圓錐形與白鵝背部優美體態作立面造型元素，配合陽台本身凹凸立體造型虛實豐富立面造型變化，形塑農村特色學校，讓外界驚豔不已。

創立於大正九年(1920年4月1日)至今屆滿百年的賀建國小，前身為下營鄉公學校麻豆寮分校，民國10年獨立為麻豆寮公學校。校方自3月初即展開百年校慶暨校舍落成系列活動，包括「老照片回顧」、「校友回娘家餐敘」、「學習成果展」等，今天邁入最高潮。

市長黃偉哲等人出席，並頒發傑出校友給官田國中退休校長周博川、安業國小校長陳宏吉、賀建里長柯玉堂等人，黃偉哲也特別感謝台南縣前縣長蘇煥智夫人郭椿華的祖父當年捐地設校，讓後人感念，郭椿華上午也出席，賀建國小師生也準備各種靜、動態展演活動慶祝。

配合百年校慶，學校興建全新校舍上午也落成，共興建15間教室、5間男女廁所、4座樓梯，總經費約6200萬元，邀請黃偉哲、副市長趙卿惠、教育局長鄭新輝、立委賴惠員、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人剪綵，