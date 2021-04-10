拚2030雙語國家！教育部擴大招募300名外籍英語教學人員

教育部110年起將擴增外籍英語教學人力，補助各地方政府轄下國中小引進300名外籍英語教學人員，除協助營造孩子英語口說環境，更提升中師英語教學知能，即日起對外招募至5月15日止，歡迎對國中小英文教學有興趣，且符合招聘條件的外籍人士上網（ https://tfetp.epa.ntnu.edu.tw/ ）報名。

教育部表示，自2004年起即推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教師計畫」，補助16個非直轄市政府，每年引進81名外籍英語教師，現為達成2030雙語國家政策目標，除原有81名外師外，今年起增加引進300名外師至22縣市國中小服務，除創造校園英語口說環境，也能提升本國教師雙語教學力。

教育部指出，目前已委請台師大及中正大學分別成立北區及南區中心，共同辦理引進外籍英語教學人員相關事項，從人員招募、外師報名系統線上化、行政作業、聘僱契約修訂、培訓及輔導、評鑑與管理等，進行系列規畫，未來也將進一步與各地方政府所轄英語教學資源中心及鄰近大學合作，確保外師能來臺順利進行教學及適應我國文化生活，並協助學校順利與外師合作，打造雙贏局面。

教育部表示，即日起至5月15日對外開放外籍教學人員招募，歡迎對國中小英語教學有興趣且符合招聘條件之外籍人士上網報名，或請各界踴躍推薦符合資格的優質外師報名。