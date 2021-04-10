私校退場條例「24條」大開逃逸後路？法學者：加派公益董事

少子化衝擊，衝擊私校教學現場，教育部擬定「私立高級中等以上學校退場條例草案」，正在立法院審議中，但第24條轉型條款引來教團質疑讓更多校董惡意停辦。東吳大學今舉行座談會，也有法學教授認為有疑慮，除非立法確立專輔學校只能「裸退」，否則應將法案修訂完善，包含提高公益董事比例至足以影響決議的比率，確保待退私校不亂轉型。

立法院日前剛舉辦完公聽會，邀教師工會、私立大學校長等代表交流意見；台灣行政法學會、東吳大學工法中心今舉行座談會，邀請多名法律學者、教師工會就私校退場法制面進行探討。

輔仁大學法律系教授吳志光表示，既有「私校法」規範密度不足，也不是為了退場而設，現行私校退場審議會關鍵仍在於主管機關的監督作為，若主管機關不送案也沒轍，因此專法有其必要性。

根據草案內容，當學校出現合格教師數不足、危害學生受教權等情事，就是退場的病徵，將依序被列為預警、專輔學校，最後邁入停招及停辦。教育部技職司長楊玉惠曾表示，專輔學校是病入膏肓，預警學校則是進入加護病房。

教育部會公告專輔學校名單，但吳志光說，學生最怕瞎子摸象，若預警學校也是加護病房，一所學校若合格教師比例不到一半，恐無心也無力辦學。制度沒公開，學生疑慮無法解決。

吳志光也說，一旦被列入專輔學校，某程度已形同接管，除了加派公益董事，支薪專任董事長也有限制，掐住學校求生存的金援及金流，包含不能辦推廣教育、職業教育、獨招、境外生，學校不退場也難。

但退場條例草案第24條規定，專案輔導學校所屬學校法人，得依私立學校法於三年期間內申請改制、與其他學校法人或學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業之規定；於三年期滿未完成，應依本條例由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。

吳志光表示，外界擔心這是私校惡意倒閉的退場之路，他個人雖不悲觀，若把24條刪除回歸「私校法」，仍有相關法規，倒不如把法案完善，包含提高公益董事比例，確保學校不亂轉型。

「長照2.0的問題也不少」，吳志光說，若私校改辦教育機構，仍在教育部監督之下，但若是文化或社會福利事業，這兩項非教育部專長，仍需其他機關適法監督，確保私校公益轉型。

不過，東吳大學講座教授兼副校長董保城則說，「私校公共化非校產公有化」，為確保私校制度持續公共性，政府應積極協助改制轉型，從私校制度性保障角色，但任何事情都需要錢，改制轉型若需要錢，教育部也要提供給辦校的誘因，不要把所有辦校者貼上負面標籤。

董保城也說，現行環評制度引入正當法律程序，如聽證制度等，建議私校退場條例審議過程中也能引入。

董保城過去曾任國家文化藝術基金會監事，他說，退場轉型經費應要補足，目前50億，應增為100億並在五年內撥足。

董保城也說，退場主管機關有教育部與直轄市政府，退場基金全由教育部主管。他說，在直轄市內所設高中，享有地方自治權，建議應將退場基金分設由中央與地方各司其職，避免破壞分工概念。