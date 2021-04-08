太空躋身重點人才培育行列 教部鼓勵相關科系增設名額

立法院今天質詢科技部擬定的太空發展法草案，多名朝野立委表示目前的草案「太空了」，人才培育尤其缺乏。立委引述教育部統計，近三年各大學培育的太空人才都不到百人，應加速育才。科技部表示將與教育部討論，聚焦培育低軌道5G衛星人才；學界則認為目前培育數量已足。

立委萬美玲表示，109學年有關航空、航太的科系不多，只有成功大學、淡江大學、逢甲大學、虎尾科技大學和中華科技大學。學生總數少，且男生明顯多於女生。

立委吳思瑤還說，科技部和教育部對「太空相關科系」認定不一，教育部列出太空系，科技部版本另增列陽明交通大學機械工程系、中興大學電機工程系等，呼籲兩部會積極整合，研擬育才策略。

立委林奕華建議科技部參考近日二讀通過的「重點領域產學合作及人才培育創新條例」，透過大學產學合作加速育才，或與教育部研議其他方向。

教育部今晚對此表示，各部會每年交流重點領域人才培育建議，教育部已提議納入太空，鼓勵大專校院系所增設調整及招生名額，以及推動特色領域研究中心計畫，持續強化大學研究能量。

教育部表示，另也鼓勵學校開設國防航太相關系科與課程，109學年度第一學期共28校開設125門航太相關議題課程，共6379人修習。

科技部長吳政忠表示，國內太空發展將聚焦國際正夯的低軌道5G衛星，所需的精密機械、熱控等人才，其實已遍布現有的工程領域科系。但國內缺乏整合這些領域的人才，科技部已開始和教育部討論，盼推出一新的整合型人才培育計畫，進攻低軌道5G衛星產業。

中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光說，中大每年培育的太空人才近60人，他認為國內各校系培育的人才總量已足。太空系培育目前缺乏的整合型人才，期許學生擔任太空產業中的指揮者，帶領電機系、機械系等背景的學生工作。太空產業鏈需要多元人才，不必人人都讀太空系。

趙吉光也說，中大太空系女性教師占三分之一、女學生占三分之一，比外界想像得還多。吳政忠也強調，男、女都適合投入太空，未來會積極鼓勵女性進入此領域。

立委陳秀寶指出，太空領域除了人才缺乏，科技部挹注到學界的資源過少，國內僅台灣大學梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心、陽明交通大學前瞻研究火箭中心等三個中心取得太空相關計畫。 吳政忠回應，科技部自然司、工程司和國家太空中心將協力推動。