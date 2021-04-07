教學品質查核如警察突襲 私校師：侵害講學自由恐違憲

按「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，教育部可派員至註冊率較低的大專校院查核教學品質，不佳者恐遭減招、扣補助款。私立大學主管指出，教學品質幾乎針對私校，做法像警察突襲檢查「前半小時才通知」，增加行政負荷，犧牲的是教學品質。也有教師質疑，教學品質查核還可任意入班，侵害大學自治，恐違憲。

私立教育事業協會理事長唐彥博表示，私校更易被查核教學品質，曾有官員一大早來查學生上課情形，「但公校早上也有學生數較少的情形，政府應給公、私校一致的評量標準」。教育部給大專校院的查核、評鑑樣態越來越多，比如近期新增有關新南向的查核，希望能併在一起辦理，減輕行政負擔，讓教師花更多時間在教學。

南華大學應用社會學系助理教授呂明哲表示，按法律位階，「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」只是行政命令，教育部以自行頒布的行政令，對大學進行查核，重傷大學辦學、教師授課、學生學習，恐侵害憲法保障的大學講學自由。

他引述憲法保障學術自由的條文，並說釋字第380號強調大學課程的自主與教學、學習自由相關，屬學術的重要事項，是憲法保障學術自由的範圍。大學課程的訂定與安排，應由各大學依據大學自治與學術責任原則處理。

呂明哲說，教育部不只沒保障大學講學自由，還大張旗鼓派員到大學對「教學品質」進行指導查核，甚而到大學教授上課的教室查堂、點名、檢核大學教授幾點到課，幾點下課及教學安排，是無視憲法的作為。

教育部高教司對此表示，「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」是為執行「大學法」第12條、「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第8條第1項第6款，以及「私立學校法」第55條規定，是基於維護學生受教權益、教學品質，進行教學品質查核。

教育部表示，教學品質查核符合法律規定範圍內訂定的裁量基準，訪視重點尚未侵害司法院釋字第380號解釋內容，查核手段合法、必要，符合憲法第23條及第162條規定，並無違憲。

教育部也公開近三學年接受教學品質查核的校數，109學年共49校、108學年56校、107學年61校。