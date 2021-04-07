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桃園學校總量管制要求交生活照證明挨批 教育局喊冤

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市有7所國中因學區新生人數超過學校附載數量，進行總量管制，市議員黃婉如批評，總量管制讓學校變得明星化，竟要求交日常生活照、不定期家訪同意書等。記者陳夢茹／翻攝
桃園市有7所國中因學區新生人數超過學校附載數量，進行總量管制，市議員黃婉如批評，總量管制讓學校變得明星化，竟要求交日常生活照、不定期家訪同意書等。記者陳夢茹／翻攝

桃園市有7所國中因學區新生人數超過學校附載數量，進行總量管制，市議員黃婉如批評，總量管制讓學校變得明星化，竟要求交日常生活照、不定期家訪同意書等。教育局喊冤，學校列出多項證明文件供查核，其實只要擇一舉證就可以，會再請校方跟學生家長說明白。

黃婉如指出，桃園某國中進行總量管制，有家長不解為什麼要繳4張日常生活照、不定期家訪同意書等，租約證明還要公證，總量管制通常以設籍優先為主，她直呼，「交日常生活照是在搞什麼？」，呼籲教育局不要讓學校自行添油添醋，徒增家長們的困擾。

黃婉如表示，學童因總量管制無法在學區內就讀，需分散轉介到其他學校，但有些學校說不定離學生住家很遠，還需要搭車、轉車等，希望教育局多加改善。

桃園市有7所國中進行總量管制，分別為內壢國中、青埔國中、永豐高中國中部、楊光國中小、慈文國中、建國國中及大成國中。教育局說，會以設籍順序為優先，學校會再進行查核，請家長提供居住事實證明文件，如房屋所有權、房屋租賃契約證明、水費收據、電費收據、3個月內不定期家訪同意書等。

至於議員反映某國中要求檢附日常生活照，教育局國中教育科長蔡聖賢回應，該校針對總量管制列出7項目，包括房屋所有權狀、109年度5月房屋稅單、最近一期的水電瓦斯電話費帳單、經法院公證的租賃證明、經法院公證的無償租用證明、一般民間租賃契約、日常生活照4張等。

蔡聖賢說，家長乍看之下會以為要檢附很多資料，但其實只要擇一舉證就可以，學校此舉是想一次列出所有舉證方式，讓家長們有所依循，經查證校方的公告資訊，並無不妥之處，不過還是有請校方再跟家長解釋清楚。

教育局

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