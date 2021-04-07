快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南屯黎明國小附幼擴建落成 盧秀燕： 實現公幼倍增

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍今天落成。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍今天落成。記者趙容萱／攝影

台中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍今天落成。台中市長盧秀燕今天參與落成剪綵時說，台中市是全國第二大都，但過去台中市公幼、公托與親子館都偏少，她上任以來，推動「公幼、公托與親子館倍增計畫」，盼能在任內實現，讓孩子獲得更好的教育資源與照顧。

盧秀燕舉例，以幼兒園來說，全市原本90班，希望額外增加180班，目前已增加131班，目標是任內達成新增180班，其中，今天擴建的黎明國小附幼班級數從原有3班增加至7班、可招收196名幼生。公幼在她上任前有9所公托，4個親子館，目前增加到15所公托、9個親子館，都要朝倍增計畫努力。

教育局長楊振昇說，黎明國小附幼先前每年招收3至5歲混齡班3班，共招90人，因應南屯人口持續成長，從2016年16萬6685人，至上個月底成長到17萬6668人，

擴建附設幼兒園，並納入公幼倍增計畫中，由中央核定補助4036萬5050元，台中自籌1676萬9947元，共5713萬4997元經費，班級數增至7班，包含1班幼幼班。

楊振昇指出，公托公幼倍增一直是市府努力的目標，教育局為加速加量，未來將再運用轄內公用土地、學校空餘建地、預定地或老舊校舍拆除未重建的建地，積極落實公幼倍增目標，持續提供平價、優質及近便的育兒環境，讓父母安心生育與就業。

黎明國小校長徐大偉說，感謝地方仕紳關心及市府協助，未來將致力完善幼兒園相關設備，精進幼兒園教保服務人員專業知能，為黎明國小注入新能量，嘉惠更多社區學子。

台中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍今天落成。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍今天落成。記者趙容萱／攝影

公幼 幼兒園 親子

延伸閱讀

影／為太魯閣號負責？盧秀燕：不會由林佳龍1人善後

影／巧聖仙師文化祭首度全台遶境 將創最久最遠紀錄

用電高峰期 中火突襲式重啟

「得台中，得天下」中火空汙戰變2022地方大選火藥庫

相關新聞

開放專輔學校改善轉型 教團反彈

立法院昨舉行私立高級中等以上學校退場條例草案公聽會，不少教團對廿四條有意見。高教工會秘書長陳尚志指出，法案開放專輔學校花...

教育部：盼私校退場條例盡速通過 保障師生權益

教育部次長劉孟奇今天說，受少子化影響，學校面臨招生來源不足問題，教育部基於過去的個案處理經驗制定私校退場條例草案，期待私...

太空躋身重點人才培育行列 教部鼓勵相關科系增設名額

立法院今天質詢科技部擬定的太空發展法草案，多名朝野立委表示目前的草案「太空了」，人才培育尤其缺乏。立委引述教育部統計，近...

承辦國中技藝教育技藝競賽 光啟高中：望激發學生潛能

桃園市一年一度的國中技藝教育各職類技藝競賽4月舉行，桃園市政府教育局非常重視轄內各國中的技藝教育及職業試探課程，這次機械...

受肝疾所苦請假一年 銘傳傳播學院院長倪炎元63歲辭世

銘傳大學大學證實，該校傳播學院院長倪炎元前天下午2點45分病逝台北，享壽63歲。銘傳大學主任秘書樊中原表示，倪炎元因肝疾...

太空育才每年不到百人 科技部：將培育低軌5G衛星好手

立法院今天針對科技部擬定的太空發展法草案進行詢答，朝野立委表示目前的草案「太空了」，人才培育上尤其缺乏。立委林奕華引述教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。