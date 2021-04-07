南屯黎明國小附幼擴建落成 盧秀燕： 實現公幼倍增

台中市南屯區黎明國小擴建附設幼兒園園舍今天落成。台中市長盧秀燕今天參與落成剪綵時說，台中市是全國第二大都，但過去台中市公幼、公托與親子館都偏少，她上任以來，推動「公幼、公托與親子館倍增計畫」，盼能在任內實現，讓孩子獲得更好的教育資源與照顧。

盧秀燕舉例，以幼兒園來說，全市原本90班，希望額外增加180班，目前已增加131班，目標是任內達成新增180班，其中，今天擴建的黎明國小附幼班級數從原有3班增加至7班、可招收196名幼生。公幼在她上任前有9所公托，4個親子館，目前增加到15所公托、9個親子館，都要朝倍增計畫努力。

教育局長楊振昇說，黎明國小附幼先前每年招收3至5歲混齡班3班，共招90人，因應南屯人口持續成長，從2016年16萬6685人，至上個月底成長到17萬6668人，

擴建附設幼兒園，並納入公幼倍增計畫中，由中央核定補助4036萬5050元，台中自籌1676萬9947元，共5713萬4997元經費，班級數增至7班，包含1班幼幼班。

楊振昇指出，公托公幼倍增一直是市府努力的目標，教育局為加速加量，未來將再運用轄內公用土地、學校空餘建地、預定地或老舊校舍拆除未重建的建地，積極落實公幼倍增目標，持續提供平價、優質及近便的育兒環境，讓父母安心生育與就業。