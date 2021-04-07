將是新竹市最美幼兒園 華德福非營利幼兒園6月底招生

新竹市年輕家庭眾多，市府近年積極闢設非營利與公立幼兒園，香山區華德福非營利幼兒園下半年完工，預計110學年度開學招收4班、120名幼兒，招生將在6月底開跑，其餘34間非營利與公立幼兒園將於23日發布招生簡章，5月底受理報名作業，市長林智堅訪視工程進度，肯定學習空間採木構造、自然塗料，將是新竹市最美的幼兒園。

市府陸續投入逾4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園已完工啟用，關埔與華德福非營利幼兒園都在新建中，又以華德福進度最快，另市立新竹幼兒園及新竹國小附幼都在設計規畫中，按進度持續推進。

新竹市華德福實驗學校為全台第1間公辦公營的華德福實驗學校，市府去年投入4.4億元新建華德福國中小與幼園校舍，歷經多次流標於去年3月開工，採分階段啟用，非營利幼兒園將率先於110學年招生，今年8月開學就可收4班、120名幼兒，採混齡學習。

市府指出，華德福非營利幼兒園校舍由水牛建築師團隊設計，校舍順應地形、打破傳統方形格局，並將內部牆面大量留白，讓孩子自由上色，以木構造、自然塗料打造森林教室，外部更有大片草地讓孩子貼近自然，兼具藝術、生活、自然的空間需求。

林智堅與祕書長陳章賢、工務處長葉時青等人訪視華德福幼兒園工地，林說，華德福幼兒園校舍為孩子創造貼近大自然的學習環境，更融入華德福教育理念，學習空間採木構造、自然塗料，讓孩子不只在森林中上課，連教室本身材質都貼近自然。