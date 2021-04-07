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外交史料添一筆 前監察院長錢復資料捐贈中研院
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，由近史所呂妙芬所長與錢復先生交換捐贈契約，出席人員及貴賓包括中研院院長廖俊智、黃進興副院長、近史所呂妙芬所長及人文組各所所長等、錢復、夫人田玲玲、總統府秘書長李大維、總統府前秘書長楊進添、外交部前部長程建人、歐鴻鍊、前駐美代表沈呂巡等人出席。
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