聽新聞
test
0:00 / 0:00

外交史料添一筆 前監察院長錢復資料捐贈中研院

攝影中心 / 記者曾吉松／台北即時報導
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，由近史所呂妙芬所長與錢復先生交換捐贈契約，出席人員及貴賓包括中研院 院長廖俊智、黃進興副院長、近史所呂妙芬所長及人文組各所所長等、錢復、錢夫人田玲玲、總統府秘書長李大維、前總統府秘書長楊進添、前外交部長程建人、歐鴻鍊、前駐美代表沈呂巡等人出席。記者曾吉松／攝影
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，由近史所呂妙芬所長與錢復先生交換捐贈契約，出席人員及貴賓包括中研院 院長廖俊智、黃進興副院長、近史所呂妙芬所長及人文組各所所長等、錢復、錢夫人田玲玲、總統府秘書長李大維、前總統府秘書長楊進添、前外交部長程建人、歐鴻鍊、前駐美代表沈呂巡等人出席。記者曾吉松／攝影

監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，由近史所呂妙芬所長與錢復先生交換捐贈契約，出席人員及貴賓包括中研院院長廖俊智、黃進興副院長、近史所呂妙芬所長及人文組各所所長等、錢復、夫人田玲玲、總統府秘書長李大維、總統府前秘書長楊進添、外交部前部長程建人、歐鴻鍊、前駐美代表沈呂巡等人出席。

監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，由近史所呂妙芬所長與錢復先生交換捐贈契約。記者曾吉松／攝影
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，由近史所呂妙芬所長與錢復先生交換捐贈契約。記者曾吉松／攝影
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」。記者曾吉松／攝影
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」。記者曾吉松／攝影
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，總統府秘書長李大維出席。記者曾吉松／攝影
監察院前院長、現任財團法人蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復先生，慷慨捐贈個人近40年、超過200箱的檔案給中央研究院近代史研究所檔案館典藏，上午舉行「錢復先生資料捐贈典禮」，總統府秘書長李大維出席。記者曾吉松／攝影

錢復 總統府

延伸閱讀

杜特蒂對中國語調放軟 承諾和平解決南海爭議

接受陸媒訪問 中研院學者吳啟訥：陸民族政策是先進的

拿去做外交？中國傳疫苗供應吃緊 多地暫停接種

曾獲國際大氣科學最高榮譽獎章 中研院院士廖國男辭世

相關新聞

開放專輔學校改善轉型 教團反彈

立法院昨舉行私立高級中等以上學校退場條例草案公聽會，不少教團對廿四條有意見。高教工會秘書長陳尚志指出，法案開放專輔學校花...

教育部：盼私校退場條例盡速通過 保障師生權益

教育部次長劉孟奇今天說，受少子化影響，學校面臨招生來源不足問題，教育部基於過去的個案處理經驗制定私校退場條例草案，期待私...

太空躋身重點人才培育行列 教部鼓勵相關科系增設名額

立法院今天質詢科技部擬定的太空發展法草案，多名朝野立委表示目前的草案「太空了」，人才培育尤其缺乏。立委引述教育部統計，近...

承辦國中技藝教育技藝競賽 光啟高中：望激發學生潛能

桃園市一年一度的國中技藝教育各職類技藝競賽4月舉行，桃園市政府教育局非常重視轄內各國中的技藝教育及職業試探課程，這次機械...

受肝疾所苦請假一年 銘傳傳播學院院長倪炎元63歲辭世

銘傳大學大學證實，該校傳播學院院長倪炎元前天下午2點45分病逝台北，享壽63歲。銘傳大學主任秘書樊中原表示，倪炎元因肝疾...

太空育才每年不到百人 科技部：將培育低軌5G衛星好手

立法院今天針對科技部擬定的太空發展法草案進行詢答，朝野立委表示目前的草案「太空了」，人才培育上尤其缺乏。立委林奕華引述教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。