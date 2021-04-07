和平首座親子館三叉坑開幕 弘光科大承辦融入原民文化
台中市落實友善育兒城市，持續打造親子館，和平區首座親子館今天揭牌，弘光科技大學在台中承辦的第4座親子館，設置在和平區三叉坑部落，當地至今沒有公托，部落學齡前及學齡幼童就學、照顧議題，一直是家長、隔代教養家庭最急盼的需求，新開幕的親子館注重部落原住民文化，規劃泰雅族傳統課程，也提供多元育兒服務，讓親子一起學習。
和平區親子館今天揭牌，活動用原住民祈福儀式為親子館祈福，表演原住民舞蹈炒熱現場氣氛，台中市副市長令狐榮達、社會局長彭懷真、和平區長吳萬福、市議員林榮進、市議員朱元宏、台中市原民會主委林益陸、弘光科大副校長張聰民等人參加，現場也吸引許多家長帶著小孩前來，迫不及待要體驗部落內第一座的親子館。
彭懷真表示，市長盧秀燕最重視幼兒照顧議題，上任後積極要求跨局處再全面盤點閒置空間，除了原有的學校空教室，甚至活動中心或傳統市場閒置的2樓都善用，要達「10倍增」，目標111年有17間親子館、50處公托，能就近提供適切的幼兒服務不再是遙不可及的夢想，現在再新增一座和平親子館。
張聰民指出，弘光科大教保產業中心專業團隊的努力下，108年10月承接第三座的石岡親子館，今年再承接學校在台中承辦的第4座親子館，成功將托育資源及專業經驗，帶入和平偏遠山區，讓三叉坑部落成為托育資源遞送服務的重要據點。
擔任和平親子館計畫主持人的幼保系助理教授許紋華、及共同主持人吉娃思巴萬指出，學校長期推動部落在地創生計畫，了解部落當地居民的需求，和平親子館不同其他親子館，特別融入原住民傳統文化，規劃織布體驗、射箭活動、文面課程等長期性親子課程，讓族人了解自己的文化，小朋友更能從小認識自己的部落特色。
與會來賓體驗和平親子館特別的泰雅族部落文化親子課程，披上原民披風，實際體驗泰雅族文面；吉娃思巴萬指出，泰雅族文面不但是男、女有別，更不是每一位都有資格紋面，傳統部落男性必須會打獵才能獲得文面的認證，部落女性則必須會織布，才能獲得文面的肯定。
教保產業發展中心主任廖瑞琳表示，和平親子館提供0到12歲育兒家庭各項服務、教具圖書借閱、嬰幼兒感知覺活動、親子活動、親職講座與社區巡迴推廣服務，將秉著市府團隊「友善育兒環境」的信念，讓部落家長感受到「育兒安心、家長放心」的台中幸福育兒城市。
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