鶯歌陶瓷博物館辦走讀三峽 限量145人報名參加

三鶯地區人文薈萃，地方創生能量蓬勃，新北市立鶯歌陶瓷博物館決定在5月8、9日及15、16日，舉辦「三鶯藝遊行」，帶領民眾遊歷三峽與鶯歌，感受在地的文化溫度，將在4月7日中午12時在陶博館官方網站開放145位民眾報名。

本次走讀活動，除了由深耕在地的導覽者帶著大家一同感受這塊土地溫潤的人文風情，也精心安排「巷仔內」行程。串連在地充滿故事的茶行、陶藝家、文化館、工作室及茶藝家，規劃3條陶、茶、染互動體驗的文化行腳路線。

「陶茶之旅」有二條路線，在天芳茶行的茶園中穿梭，體驗傳承百年五代製茶世家的日常生活，親身尋覓一心二葉採菁的感動，親手揉製屬於自己的手感茶葉，更可攜回自己烘焙的手製茶品；午後更可與獲「臺灣工藝之家」認證的許旭倫、許朝宗有約，參觀陶藝家工作室，是一趟五感認知陶茶旅程。而另一條路線，到陶博館欣賞國際大觀人文茶道書院創辦人陳玉婷親自示範風格茶席，民眾能體會茶席文化和品茗；再由國際茶席美學設計大賽得獎者徐稼惠授課指導，參與者都可以手作完成1組蓋碗。

「藝染走讀」由藍染職人劉永豐，帶領民眾動手做出古早藍染千變萬化的圖案；三峽文史導覽志工謝秀蓮，精彩敘說清水祖師廟、三峽老街豐富有趣的故事；再前往「李梅樹紀念館」以及熱門打卡點「庶民美術館」，讓旅程充滿收穫與驚喜。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，三鶯地區有著豐厚的藝術文化資源，是新北市獨樹一幟的美學熱點，「三鶯藝遊行」以體驗、教育為核心，期待透過文化觀光，帶動民眾認識三鶯特色文化產業。歡迎大家報名參加，感知城鎮美學，於今日中午12時在陶博館官方網站開放報名，額滿為止。