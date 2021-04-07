「該死的24條應廢掉」 教師工會點出私校退場條例漏洞

教育部擬定「私立高級中等以上學校退場條例草案」，立法院今天舉行公聽會，邀教師工會、私立大學校長等代表交流意見。高教工會秘書長陳尚志表示，此法案「該死的第24條」形同開設轉型巧門，讓更多校董惡意停辦，如不廢除，他將召集全國高教受雇者，阻止此法案通過。

私立高級中等以上學校退場條例草案第24條規定，專案輔導學校所屬學校法人，得依私立學校法於三年期間內申請改制、與其他學校法人或學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業之規定；於三年期滿未完成，應依本條例由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，私校法第71條就有此規定，草案第24條又開放三年內改善轉型，將讓學校尾大不掉。他也建議草案所說的「專案輔導學校」都直接改成「退場學校」。

陳尚志表示，退場要打破三個心魔，第一是私立學校也是公共財，他們來自私人興學，而非私人投資辦學。第二，外界認為「後段的學校就應該收一收」，其實不妥。第三，少子女化不是今天才發生，許多中小學挺過少子女化，大專校院為何一定要退場？退場真的是唯一選項？關鍵是政府無法要求頂大縮編，只好推給少子女化。

全教總副秘書長張旭政等多名專家指出，除了退場之外，「公併私」也是一個可行解方。但嘉南藥理大學副校長楊朝成不支持公私併，他表示這會衝擊未與公立學校合併的私校，讓他們招生更困難。實踐大學前校長陳振貴提議公私立學校同步減招。

對此，教育部日前表示「公私併」有難度。高教司表示，大學整併是以提升競爭力、學術卓越、轉型發展為目標，目前國際上公私立大學整併模式多樣化，都無法完全適用我國需求。公私併涉及的法規多元且複雜，主要困難包括法人化、人事與會計制度。

台灣學生聯合會學生權益委員會副主委趙元亨表示， 學生是最受退場衝擊的一群。退場條例安排退場學校學生轉校，但大學已社區化，很多人為了打工、照顧家庭，退場後無法到他校就讀。他呼籲一校討論退場的各程序，都要納入學生代表，政府也應落實資訊公開，一校列入預警就要公開名單。

東華大學原住民學院副教授陳張培倫表示，在可能適用退場條例的學校中，經濟弱勢、偏鄉、原住民學生占比高，若安排退場後轉到他校，教育機會轉換困難。他呼籲將這三類代表納為退場審議會成員，也建議教育部限制專輔學校不得開原住民專班、不得用外加名額收原住民。

全國私校工會理事長尤榮輝說，退場後應保障教師權益，包括發給資遣慰助金、提供失業輔導等。他也認為草案所設的預警門檻太低，「竟然容忍不合格教師達50％才列預警」，是奇怪的現象，恐貽笑國際。

台灣私立學校教育產業工會監事會召集人陳秋瑩也說，應修改預警學校的認定標準，合格教師至少應達80％。

教育部已編列退場基金，尤榮輝表示，這筆經費應捐給私校協助私校辦學，而不是捐給公校，呼籲政府以「扶優汰劣」的原則協助私校發展。

中國科技大學校長唐彥博則說，政府為了萊豬就編列100億元預算，退場基金也應從50億元增加為100億元，以保障教職員權益。新竹市私立世界高中校長遲月速也認為編列100億元較合理。

教育部政務次長劉孟奇日前表示，退場基金編列50億元，目前五成到位，要等退場條例通過後，剩下的25億元才會到位。

退場是現在進行式，高教工會組織部主任林柏儀舉出多個退場案例，永達技術學院挪用販賣校地所得給董事，由學校向董事約定巨額利息借款，並宣稱轉型長照等。亞太技術學院以「不發註冊單」逼迫學生轉學。台觀學院轉手中信金財團入主，任用中信金教師為董事長和校長，兩年就承諾跳票，解散棒球隊、逼學生轉學。

林柏儀表示，呼籲退場條例「不要打假球」，審議法案時應審慎思考「能否真的解決少子女化帶來的私校困境」。

劉孟奇會後表示，此草案比既有法令更嚴謹，比如私校法第71條未設轉型期限，退場條例第24條設為三年；另也對教師權益更有保障。教育部期待獲立法院支持，本會期完成審議。