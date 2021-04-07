國語課本裡的作家就在眼前 屏東偏鄉閱讀童樂會起跑

為開啟屏東偏鄉兒童文學想像力大門，縣府教育處今年再度策劃「偏鄉閱讀童樂會」，昨天起邀請王文華等7位國語課本中的兒童文學作者下鄉屏東，為22所偏鄉學校孩子創造滿滿驚喜；原本只在國語課本中出現的作家，走出課本進入校園與孩子約會，暢談成為作家的故事與寫作的靈感、歷程，還與偏鄉孩子當場創作小書，學童直呼是最棒的兒童節禮物。

繼去年屏東縣22所國小，2000多位偏鄉孩子「與作家有約」後，教育處今年再度挑選包括新豐國小、大平國小、牡丹國小等22所偏鄉學校，邀王文華、陳維霖、亞平等7名作家下鄉與小朋友約會；縣府教育處長江國樑說，連2年投入偏遠與非山非市地區學校600萬元，深耕「根柢閱讀、喜悅智慧」閱讀教育，辦理系列閱讀寫作課程。配合兒童節於4月辦理「與作家有約」，期能在專屬兒童的節日種下閱讀與寫作的夢想種子，「與作家有約」更是孩子迴響最熱烈的活動。

為使孩子驚喜滿滿也收穫滿百，學校已在開學時事先規畫「作家語文櫥窗」，引導學生蒐集記錄作家資料，並啟動「班級書箱共讀」，帶領全校學生共同閱讀作家作品， 盼孩子與作家約會時都能扮演「訪問作家小記者」；作家亞平還先遙寄「給偏鄉孩子的信」，讓師長預藏在圖書館中，讓愛上圖書館的孩子能挖到寶藏，成為與作家約會簽書的幸運兒。

教育處說，縣長潘孟安日前在全縣校長行政會議期許「打造校校成為社區閱讀堡壘」的夢想，教育處規畫4月屏東兒童閱讀月「與作家有約」，盼能擾動偏鄉師生的閱讀動機，透過作家分享寫作經驗，了解作家的創作歷程，培養閱讀興趣，深耕孩子心中的文學幼苗，讓作家的創作力帶著孩子想像力翅膀飛向閱讀的彩虹天際。