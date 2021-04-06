大學雙主修人數增2成 政大開放以雙修科系取得學位

大學生瘋雙主修，教育部統計，108學年有1萬2173名大學生雙主修，比101學年成長二成二。頂尖大學生更踴躍雙修，以台大為例，雙修人數從2009年的225人，成長為2019年的505人，十年來成長超過一倍。多所大學為此放寬雙主修門檻，110學年起，台大與台師大、台科大三校生可跨校雙修，政大將開放學生以雙主修科系取得學士學位。

目前國內每50名學士生就有一人雙主修，台灣學生聯盟高教委員會主委黃彥誠表示，現在很難單憑一專業闖蕩社會，更多學生覺得「學費都繳了，就修好修滿」。雙主修通常要延畢，但他觀察，有些人還在找就業方向，或不急著服兵役，不排斥延畢，讓雙主修風氣更盛。

一名中文系雙修法律系的台北大學生分享，法律系就業方向明確，雖然要延畢一年、努力打入另一系的交友圈，不過多花一年養成一項專長「很值得」。

台灣大學教務長丁詩同表示，校內不少學生想雙主修，但部分科系太過熱門，無法收那麼多人。為此，台大試著往校外拓路，最近和同屬台灣大學系統的台灣師範大學、台灣科技大學決議，110學年起開放跨校雙主修，讓學生未來路更寬。

台師大去年起放寬雙主修門檻，學生只要修畢各領域規定的「第一門課」，即便沒在原就讀科系名列前茅，也可申請登記修讀雙主修及輔系，雙修人數一年成長二成五。

108課綱新增許多科目，台師大師資培育學院院長洪儷瑜說，校內公費師培生全都取得兩項以上科目專長，師資生修習多專長的情形也變得踴躍。

政治大學近期校務會議決議，將開放學生以雙主修的科系取得學位。舉例來說，一名學生原錄取Ａ系，但發現不符個人志趣；他同時雙主修Ｂ系，且修足學分，可直接以Ｂ系的修業證明取得畢業證書。

政大校長郭明政補充，學生很難在18歲確定人生志向，故校方調整門檻，但學生仍要修滿原錄取科系的輔系學分，不得完全不修。

104人力銀行提出雙主修黃金公式，社會企業處副總經理王榮春分析，同時具備數學及電算機科學科類、經濟社會及心理學科類的畢業生，每月薪資中位數比只修其中一個領域者高出1萬元。

此外，選修學位只要搭上數學及電算機科學學科類、語文及人文學科類、工程學科類三類學科，每月薪資比其他人高出8000元到1萬元不等。