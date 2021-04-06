聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師缺額少 雙語師培「學士後教育學分班」上路再緩緩

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
為擴充雙語師資的質與量，教育部去年同意以「學士後教育學分班」管道培育雙語師資，只要英語達CEFR B2以上且是相關學科專業，沒教師證也能參訓，各縣市樂觀其成。記者趙宥寧／攝影
為擴充雙語師資的質與量，教育部去年同意以「學士後教育學分班」管道培育雙語師資，只要英語達CEFR B2以上且是相關學科專業，沒教師證也能參訓，各縣市樂觀其成。記者趙宥寧／攝影

為擴充雙語師資的質與量，教育部去年同意以「學士後教育學分班」管道培育雙語師資，只要英語達CEFR B2以上且是相關學科專業，沒教師證也能參訓，各縣市樂觀其成，原訂109學年度第二學期起開班，但隨教師退休逐年延後，新進教師缺額少，教育部考量完訓後無法立即進入教學現場，恐會讓國防教育學士後教育學分班事件重演，開班時機至今仍是未知數。

教育部去年在師資培育大學主管聯席會議中表示，要加開雙語「學士後教育學分班」的師培管道，原預計要開設兩年，每年在師培大學規畫開設國小及中等各兩班，每班招收30至35人，兩年總計招收240至280人。

該班並沒有如期開成，教育部坦言，開設學士後師資班的前提是要有明確新進教師缺額，但目前不穩定，現在希望促進在職教師增能，讓在職教師成為雙語教學主力。

教育部表示，目前會擴大開辦在職班，預計今年起每年要替1000名在職教師增能，並培育500名雙語師資生，預估2030年共可培育1萬5000名雙語師資。

教育部表示，今年起將在12所師培大學開班，包含台師大、彰師大、銘傳、清大、南台科大、文藻外語大學等，只要縣市有雙語教師培訓需求，就會協調周邊師培大學開班授課。

不過，台南市教育局長鄭新輝日前曾表示，目前具資格的雙語教師來源明顯不足，期待中央能盡快招收學士後雙語師資班，以大學為中小學任教領域有關的系所畢業，且具B2級（中高級）英語能力者為招收對象，再修習教育學程和雙語教學學分，約2年即可快速培育具備領域雙語教學能力的優質教師，滿足各縣市推動雙語教育的需求。

鄭新輝說，以現職教師為對象的雙語教師培訓，涉及意願和可培訓時間，人力有限，成效也不易掌握。

教育部 台師大 英語能力

延伸閱讀

台南推偏鄉學校中央廚房 申請新建3校明年9月啟用

南市新生登記 偏校等嘸人 名校擠爆

偏鄉小校新生少 台南教局：校長應打破本位想法

台南隆田國小最後一棟舊教室拆除改建 拚今年煥然一新

相關新聞

私校退場條例 立院拚優先審議

少子化造成私校退場骨牌效應已現，本報昨天報導私校退場條例草案在立法院躺四年至今仍未審議，六校等不到修法已停招或停辦。立法...

開放專輔學校改善轉型 教團反彈

立法院昨舉行私立高級中等以上學校退場條例草案公聽會，不少教團對廿四條有意見。高教工會秘書長陳尚志指出，法案開放專輔學校花...

教育部：盼私校退場條例盡速通過 保障師生權益

教育部次長劉孟奇今天說，受少子化影響，學校面臨招生來源不足問題，教育部基於過去的個案處理經驗制定私校退場條例草案，期待私...

太空躋身重點人才培育行列 教部鼓勵相關科系增設名額

立法院今天質詢科技部擬定的太空發展法草案，多名朝野立委表示目前的草案「太空了」，人才培育尤其缺乏。立委引述教育部統計，近...

承辦國中技藝教育技藝競賽 光啟高中：望激發學生潛能

桃園市一年一度的國中技藝教育各職類技藝競賽4月舉行，桃園市政府教育局非常重視轄內各國中的技藝教育及職業試探課程，這次機械...

受肝疾所苦請假一年 銘傳傳播學院院長倪炎元63歲辭世

銘傳大學大學證實，該校傳播學院院長倪炎元前天下午2點45分病逝台北，享壽63歲。銘傳大學主任秘書樊中原表示，倪炎元因肝疾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。