教師缺額少 雙語師培「學士後教育學分班」上路再緩緩

為擴充雙語師資的質與量，教育部去年同意以「學士後教育學分班」管道培育雙語師資，只要英語達CEFR B2以上且是相關學科專業，沒教師證也能參訓，各縣市樂觀其成，原訂109學年度第二學期起開班，但隨教師退休逐年延後，新進教師缺額少，教育部考量完訓後無法立即進入教學現場，恐會讓國防教育學士後教育學分班事件重演，開班時機至今仍是未知數。

教育部去年在師資培育大學主管聯席會議中表示，要加開雙語「學士後教育學分班」的師培管道，原預計要開設兩年，每年在師培大學規畫開設國小及中等各兩班，每班招收30至35人，兩年總計招收240至280人。

該班並沒有如期開成，教育部坦言，開設學士後師資班的前提是要有明確新進教師缺額，但目前不穩定，現在希望促進在職教師增能，讓在職教師成為雙語教學主力。

教育部表示，目前會擴大開辦在職班，預計今年起每年要替1000名在職教師增能，並培育500名雙語師資生，預估2030年共可培育1萬5000名雙語師資。

教育部表示，今年起將在12所師培大學開班，包含台師大、彰師大、銘傳、清大、南台科大、文藻外語大學等，只要縣市有雙語教師培訓需求，就會協調周邊師培大學開班授課。

不過，台南市教育局長鄭新輝日前曾表示，目前具資格的雙語教師來源明顯不足，期待中央能盡快招收學士後雙語師資班，以大學為中小學任教領域有關的系所畢業，且具B2級（中高級）英語能力者為招收對象，再修習教育學程和雙語教學學分，約2年即可快速培育具備領域雙語教學能力的優質教師，滿足各縣市推動雙語教育的需求。

鄭新輝說，以現職教師為對象的雙語教師培訓，涉及意願和可培訓時間，人力有限，成效也不易掌握。