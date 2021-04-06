雙語教師增能退訓多 來報名的竟多是英文老師

政府推動雙語國家，雙語師資是當務之急，單靠職前培育緩不濟急，教育部去年開辦在職教師雙語增能學分班，現職教師通過三階段培訓，可在教師證加註英語第二專長，但錄取150名，最終僅125人通過培訓，整整少掉一個班，具有英語專長人數還比非英語專長教師多逾一倍，形同「英語老師上英文增能課」，退訓教師多在第一階段因「時間無法配合」放棄。教團呼籲，不要把老師當超人，政府應對症下藥，讓教師能調職培訓。

教育部去年在北、中、南三區開設六班國中、小雙語教學在職教師增能學分班，共招收150名國中小教師參與，需受訓108小時，雙語教育的課程設計與教學知能發展、雙語教學實務及教學省思、雙語教學成效評估與回饋，暑假開始歷時半年培訓，實際取得培訓證書人數國中教師有56人，國小教師有69人，其中具有英語專長者計85人，非英語專長教師人數為40人。據了解，退訓教師多是在第一階段就因「時間無法配合」放棄。

「不要把老師當超人」，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良呼籲，政府應對症下藥，讓教師能調職培訓，給予時間與空間，讓教師在正常的負荷量下完成培訓。

一名今年初剛結訓的國中英語教師表示，英語專長教師基本上都具備「全英語授課」的能力，教師增能多是想弄懂雙語政策在搞什麼，半年下來確實提升「課室英語」與「英語教學共備」的能力，但他坦言，回到教學現場，其他學科教師不領情、學生缺乏英語力，都會讓雙語理想卡關。

財團法人語言訓練中心（LTTC）自2019年起不僅自辦中小學雙語教師增能培訓，也積極與地方政府、師培大學合作，初期英語師占七成、學科教師三成，今年情況已顛倒，英語師占兩成、學科教師八成。

「雙語教學若仰賴外籍教師跟英文老師會走不遠，一定也要靠學科老師」，語言訓練中心教學訓練組長林君文表示，雙語教學推廣初期，學校會先借重英語專長教師，國小端還能應付各學科，但國中端學科知識落差大，英語老師無法獨立教學，學科老師也希望能獨立完成內容和語言整合學習（CLIL），參與度越來越高，也大幅提升CLIL教學信心。

教育部表示，為鼓勵非英語學科教師參與雙語教學，國教署透由選送教師海外短期進修、補助教師雙語教學專業增能費用、補助減授鐘點費用等，鼓勵學科教師進行雙語教學，另也透過補助計畫建置到校輔導機制，邀請英語及各領域學科專家學者到校內進行課程及教學輔導 ，強化其雙語教學能力。