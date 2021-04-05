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太魯閣事故傷亡師生增為62人 教育部啟動一對一關懷

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台鐵408次太魯閣號發生撞車事故，影響東部幹線大延誤。圖為工程人員陸續吊起第一、二節車廂，將車廂放回軌道中，再由其他列車拖至和仁車站。記者許正宏／攝影
台鐵408次太魯閣號發生撞車事故，影響東部幹線大延誤。圖為工程人員陸續吊起第一、二節車廂，將車廂放回軌道中，再由其他列車拖至和仁車站。記者許正宏／攝影

台鐵太魯閣號2日撞上逸溜的工程車釀50死。教育部統計，截至今天下午5時，共62名師生傷亡，包括六名教師、三名職員、53名學生。其中15名師生死亡，包括兩名外籍教師、一名職員、12名學生。另有47名師生受傷，包括四名教師、兩名職員、41名學生，多數已出院。教育部規畫投入心理關懷資源，也將發出急難救助金。

教育部表示，目前規畫「一對一關懷」專責人員，為本次事故受影響學生提供必要心理輔導，並涵蓋慰問金、團體平安保險理賠及其他需要協助事項等。

教育部表示，將由學校輔導室或學生輔導中心指派一名專責人員進行個案管理，連結必要的資源。非屬學校附設的獨立幼兒園，也請園方指派一名專責人員給予關懷與協助。

教育部說，將發出急難慰問金65萬元，包括死亡11人，每人5萬元，共55萬元；住院五人，每人2萬元，共10萬元，持續連繫家屬辦理發放事宜。

而在學生保險部分，教育部國教署指出，高中以下學校承保公司為國泰人壽，目前符合學保保戶共28人，預計發放理賠金約420萬元；後續將持續釐清受益人身分，並拜訪偒患家屬協助慰問及理賠事宜。

至於大專校院學生的保險，教育部表示，承保學生平安保險者，死亡給付每人新台幣100萬元，受傷保戶則依醫療收據向保險公司申請理賠事宜。目前正由學校與保險公司聯繫中。

教育部 保險 幼兒園

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