太魯閣事故傷亡師生增為62人 教育部啟動一對一關懷

最近寫作的時候，學生丟出了一個熟悉的問題：「這篇沒fu耶，可以掰嗎？」以前我都很簡化的說，先不要。除非有把握寫得很真，或平常就是個善於編故事的人，限時做這件事的難度太高了。這個回答學生總是不太服氣。

2021-04-04 10:01