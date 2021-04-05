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克服逆境 民雄國中輕艇隊全中運上全力划出好成績

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供
嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供

嘉義縣民雄國中輕艇隊首次參加110年全國中等學校運動會輕艇競速及輕艇激流標桿項目，在校生共獲得1面銅牌，2個第五，1個第六；而甫畢業校友獲得1面銀牌，1面銅牌，1個第四，校長黃俊傑表示在學生能在資源缺乏的情況下，表現如此傑出，令人振奮不已。

今年雲林全中運，由於輕艇競速及激流標桿比賽所需場地特殊，提前於3/29至4/2在南投日月潭月牙灣及水里溪舉辦，前四日辦理競速項目，最後一日則在水里溪舉辦「激流標桿」。

縣府教育處體健科長黃宏鼎指出，民雄國中輕艇隊在最後的激流標桿項目，終於迎來學校２０多年來，也是嘉義縣在今年全中運的第一面獎牌，實屬不易，教育處也積極輔導民雄國中成立輕艇三級基層訓練站，爭取中央經費，添購船艇。

今年全中運除國三張妍奪得國女激流C1艇銅牌外，去年剛畢業的校友何嘉哲、劉嘉沅也為水里商工奪得高男500公尺競速K4艇銀牌，何圳益則代表嘉義高工奪得高男激流C1艇銅牌。

民雄國中輕艇隊教練尤為立指出，今年適逢56年來最嚴重水情告急情況，全中運前水里溪水位不夠穩定，他只能帶著選手在寒假期間帶著沉重的船艇裝備移地到距嘉義三百多公里外的宜蘭三星鄉安農溪訓練，把握每日幾小時的練習時間讓選手盡快地熟練激流裏的技術，教練本身和選手都倍感壓力。

黃俊傑說，輕艇運動對學生的心智、平衡、體能是很好的磨練，尤其激流標桿對孩子們勇氣、智慧更是最佳的考驗，嘉義縣水域活動推廣和選手培訓才剛剛起步，相關資源不如其他縣市，學生能在全國賽事上與其他縣市選手拼搏，實屬難能可貴。

嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供
嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供
嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供
嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供
嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供
嘉義縣民雄國中輕艇隊今年在全中運上奪下不少獎牌。圖／民雄國中提供

嘉義 寒假 安農溪

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