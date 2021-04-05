私立大學「東倒南歪」 教育部：公私併有難度

大專校院呈現「東倒南歪」趨勢。細數已經退場的大專校院，兩所在屏東縣，高雄市、台南市、嘉義市、苗栗縣各有一所。近日宣布停招獲准的蘭陽技術學院位宜蘭縣、台灣觀光學院在花蓮縣。教師工會指出，愈偏遠縣市的學校愈易瀕退場，恐拉大城鄉教育資源差距，呼籲教育部鼓勵偏遠地區公校併私校，讓偏遠地區學生能就近入學。

高教工會以台觀學院為例，花東地區長期需要觀光餐旅人才，花東子女也希望有能就近求學的機會，台觀學院若有經營困難，應由政府接管收回，優先規劃將其併入公校，比如併入具餐旅專業的國立高雄餐旅大學，或鄰近的國立東華大學，做為其分校，維護在地觀餐人才培育。

教育部坦言「公私併」有難度。高教司表示，大學整併是以提升競爭力、學術卓越、轉型發展為目標，目前國際上公私立大學整併模式多樣化，都無法完全適用我國需求。公私併涉及的法規多元且複雜，主要困難包括法人化、人事與會計制度。

教育部曾於去年9月委託中正大學研究公私併的可能性，高教司表示，按研究結果，目前規畫先讓具互補性的公、私立大學跨校合作，漸進式進行教研資源整合，再進行組織的合併。

高教司表示，可行的模式包括建立跨校合作機制，破除學校間現有組織分界，促進教師、學生、職員之間的流動。另一模式是建立共同治理與決策機制，讓雙方辦學品質與標準趨於一致，深化而強化實質合作關係。