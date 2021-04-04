每年倒1所大學 私校退場條例爭議太多遲未審議

我國生源逐年減少，大專校院111學年新生數將跌破20萬。教育部當年「廣設大學」政策自食惡果，2014年至今，平均每一年有一所大學退場，外界預估，今年起每年會有3到5所大學宣布退場，且持續5到10年。為讓體質不佳學校「善終」，教育部2017年就研擬「私校退場條例草案」，不過立法院至今仍未審議。

學校因少子化退場後的問題複雜，有些成功轉型為中小學，有些校園從生氣勃勃淪為一片荒蕪。退場學校學生受教品質難維持，不少教師受薪權益被剝奪，亟待一部法案來保障師生權益。

可惜「私校退場條例草案」躺在立法院的四年間，高雄市高美醫護專科學校因人數太少退場，苗栗縣亞太技術學院董事會宣布停辦，台南市南榮科技大學董事會宣布不玩了，還欠教師薪水。另有嘉義縣稻江科技暨管理學院、花蓮縣台灣觀光學院、宜蘭縣蘭陽技術學院宣布停招。

教育部技職司長楊玉惠表示，若退場條例通過，教育部將公告列為專案輔導學校的名單，給他們3年時間試一試能否轉型、改辦。若一校列專輔兩年後就欠一堆教師薪水，可能提早遭停招。教育部另設退場基金50億元，提早墊付給學校，讓教師領薪等權益受保障，不必等清算才獲償還。

此法看似更能保障師生，但高教工會批評，此草案是刻意製造漏洞給私校，比如規定專案輔導未達三年，仍可回歸「私立學校法」管理範疇，明明有經費卻惡性退場或圖謀改制。

高教工會也說，草案所設的「預警」和「專案輔導」門檻過高，縱容學校近五成系所師資違規，或大量清空師生，也不必遭預警、輔導、解散歸公。他們認為專輔門檻應更低，呼籲將昔日「全校學生數未達3000人，且近兩年新生註冊率均未達六成」恢復為專案輔導要件。

高教工會呼籲，一校被列為專案輔導學校後，就應禁止改制、合併、停辦、改辦其他事業，並應全面改派公益董事及公益校長，以退場基金借貸協助輔校正常經營。

全國私校工會理事長尤榮輝則說，草案開放私校改制，但改制、合併或改辦其他事業，涉及組織變動，也會產生大量非自願失業。但草案只針對退場時還在學校的教職員發給慰助金，並未能照顧到學校因改制、合併或改辦而失業的教職員，建請立法院考慮比照勞基法，對非自願失業教職員給予解雇預告期、有薪謀職假、失業給付，以及補助職業訓練。

立法院將「私校退場條例草案」列為本會期優先法案。不過位處「優先」的法案不少，何時能審議此案，還是個未知數。退場風暴早已來襲，這部有如防颱措施的專法，立法進度早已緩不濟急。