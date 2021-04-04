預警、專輔哪個嚴重？ 私校退場4階段一次搞懂

大專校院111學年新生數將跌破20萬，2014年至今，平均每一年有一所大學退場，外界預估，今年起每年會有三到五所大學宣布退場，且持續五到十年。教育部表示，一校出現合格教師數不足、危害學生受教權等情事，就是退場的病徵。一校病未好，將依序被列為預警、專輔學校，最後邁入停招及停辦。

按教育部擬定的私校退場條例草案，一校合格教師比率未達五成、近一學期維護學生受教權檢核不通過，且近一年逾五成系所師資質量不符規定，列入預警。

草案指出，當財務惡化到不能清償，遭政府要求限期改善，但隔年上述教學品質門檻也未達標，以及積欠薪資、嚴重違反私校相關法規者，就列入專輔。教育部技職司長楊玉惠描述，列入專輔就屬「病入膏肓」。

楊玉惠進一步指，教育部將公告專輔學校名單，並開放三年內限期改善，開放學校嘗試轉型。如三年後仍未如期改善，將令其停招。停招後將重組公益董事會，並於一年後停辦，正式退場。停辦後兩個月解散董事會，並清算校產，財產回歸地方政府，或捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。

教育部2017年就研擬私校退場條例草案，規範上述內容，中間經過修改。不變的是，立法院至今仍未審議。