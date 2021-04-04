快訊

林佳龍深夜發文首曝辭職歷程：不戀棧、內心極痛楚自責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預警、專輔哪個嚴重？ 私校退場4階段一次搞懂

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部2017年就研擬私校退場條例草案，中間經過修改，立法院至今仍未審議。本報資料照片
教育部2017年就研擬私校退場條例草案，中間經過修改，立法院至今仍未審議。本報資料照片

大專校院111學年新生數將跌破20萬，2014年至今，平均每一年有一所大學退場，外界預估，今年起每年會有三到五所大學宣布退場，且持續五到十年。教育部表示，一校出現合格教師數不足、危害學生受教權等情事，就是退場的病徵。一校病未好，將依序被列為預警、專輔學校，最後邁入停招及停辦。

按教育部擬定的私校退場條例草案，一校合格教師比率未達五成、近一學期維護學生受教權檢核不通過，且近一年逾五成系所師資質量不符規定，列入預警。

草案指出，當財務惡化到不能清償，遭政府要求限期改善，但隔年上述教學品質門檻也未達標，以及積欠薪資、嚴重違反私校相關法規者，就列入專輔。教育部技職司長楊玉惠描述，列入專輔就屬「病入膏肓」。

楊玉惠進一步指，教育部將公告專輔學校名單，並開放三年內限期改善，開放學校嘗試轉型。如三年後仍未如期改善，將令其停招。停招後將重組公益董事會，並於一年後停辦，正式退場。停辦後兩個月解散董事會，並清算校產，財產回歸地方政府，或捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。

教育部2017年就研擬私校退場條例草案，規範上述內容，中間經過修改。不變的是，立法院至今仍未審議。

教育部 立法院 大學退場

延伸閱讀

太魯閣事故傷亡師生增為60人 理賠金約320萬元

太魯閣號事故 教育部校安中心：師生15死45傷

修訂選舉條例草案 港府：目標5月底前完成三讀

離島視訊面試校系增3倍！首度納入「台商學校」

相關新聞

作文可以「掰」嗎？女孩寫「夢」得高分的啟示

最近寫作的時候，學生丟出了一個熟悉的問題：「這篇沒fu耶，可以掰嗎？」以前我都很簡化的說，先不要。除非有把握寫得很真，或平常就是個善於編故事的人，限時做這件事的難度太高了。這個回答學生總是不太服氣。

每年倒1所大學 私校退場條例爭議太多遲未審議

我國生源逐年減少，大專校院111學年新生數將跌破20萬。教育部當年「廣設大學」政策自食惡果，2014年至今，平均每一年有...

預警、專輔哪個嚴重？ 私校退場4階段一次搞懂

大專校院111學年新生數將跌破20萬，2014年至今，平均每一年有一所大學退場，外界預估，今年起每年會有三到五所大學宣布...

如何選一所不會倒的大學？ 6大財務指標幫你避雷

少子化衝擊，行政院長蘇貞昌曾言「學生青春只有一次，教學品質應受保障」，行政院會去年11月通過教育部擬定的私校退場條例草案...

基市採購3117台冷氣 力拚明年入夏國中小班班有冷氣

基隆市教育處運用中央統籌分配稅款、前瞻基礎建設經費共3億多元，上網招標採購57所國中、小所需3117台冷氣設備，預計明年...

台南啟動雙語學校倍增計劃 師資不夠仍是最大的困難

為實現蔡英文總統「2030雙語國家」目標，台南市將在110學年度建制雙語教育中心，並啟動國中小雙語教育學校倍增計劃， 1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。