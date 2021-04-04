如何選一所不會倒的大學？ 6大財務指標幫你避雷

少子化衝擊，行政院長蘇貞昌曾言「學生青春只有一次，教學品質應受保障」，行政院會去年11月通過教育部擬定的私校退場條例草案，讓體質不佳的大學「善終」。教育部技職司長楊玉惠表示，該退場的學校應退場，目前有些學校停辦後，董事會卡著不動，退場條例通過後才能往下處理，清算其財產。

楊玉惠表示，退場條例通過後，教育部將公告列為專案輔導學校的名單，給他們三年時間試一試能否轉型、改辦。若一校列專輔兩年後就欠一堆教師薪水，可能提早遭停招。停招後將重組董事會，並於一年後停辦，停辦後兩個月解散董事會並清算校產。教育部另設退場基金50億元，提早墊付給學校，讓教師領薪等權益受保障，不必等清算才獲償還。

不少私立大專院校撐不下去走向退場，正值各大專院校招生季，高中生憂一不小心就「踩地雷」。教育部表示，學生可在選校前先上「大專校院校務資訊公開」了解學校經營狀況；也有高中輔導老師表示，若學生成績恰好落在地雷上，會建議學生改選科大，若科系符合期待又能穩定就學，不妨換個選擇。

台北市永春高中輔導主任葉惠鳳表示，每年都會帶著高一學生透過各類升學網站、政府資訊公開平台認識大學，側重教學資源，包含課程、教授、註冊率等，若學校有很多兼任師資，或常被新聞報導點名，就會提醒學生多加注意，不鼓勵選讀。

究竟要怎麼選一所不會倒的大學？教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」五大公開資訊，其中「財務類」收錄學校收入情形、經常支出情形、可用資金、現金增減情形、負債金額及總資產金額等六個項目，學生或家長在選擇就讀學校時，可先至該平台瞭解學校財務狀況。

以可用資金為例，大專校院校務資訊公開平台108學年統計，有四校可用資金為負數，包括中山醫學大學為負2億1898萬元、真理大學負6749萬元、台灣觀光學院負1399萬元、台灣神學研究學院負121萬元。教育部會計處科長江俐潔提醒，學校可能因撥款進行校舍工程等情況，使年度債務呈現負數，這項指標宜長期觀察。

葉惠鳳說，若學生成績真的不理想，有時也會推薦學生選擇科技大學，若科系符合期待，且能穩定就學，不妨就換個選擇。