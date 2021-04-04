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基市採購3117台冷氣 力拚明年入夏國中小班班有冷氣
基隆市教育處運用中央統籌分配稅款、前瞻基礎建設經費共3億多元，上網招標採購57所國中、小所需3117台冷氣設備，預計明年5月前達成每個班級都有冷氣使用的目標。
基隆市政府爭取到中央政府經費補助，將投入3億4257萬元改善57所學校電力系統設備，同時進行屋頂隔熱、降溫、通風等校舍環境改善方案，提供學生更舒適的學習環境。
教育處長林祝里說，為加速執行國中、小學班班有冷氣計畫，如願向中央爭取特別統籌分配稅款及前瞻基礎建設計畫第2階段經費後，近日已完成上網公告招標作業，公告期限到4月19日。
電力系統改善部分，教育處也已公告第一批34校電力改善工程，等標期限為4月26日，一切順利的話，全市國中小學各班明年5月前就有冷氣可使用。
教育處指出，未來學校班級全面加裝冷氣後，原則在5月、6月、9月、10月間，上午9點到下午4點、室溫28度以上時使用。中央研議補助學校這4個月電費，以每月22天、每天6小時、每小時2.5度、每度4或5元計算，超出部分由使用者付費。
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