快訊

羅瑩雪病逝 檢察界震驚：這個4月太令人悲傷

新冠確診境外+2！ 六旬翁自菲律賓搭醫療專機返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市採購3117台冷氣 力拚明年入夏國中小班班有冷氣

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供
基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供

基隆市教育處運用中央統籌分配稅款、前瞻基礎建設經費共3億多元，上網招標採購57所國中、小所需3117台冷氣設備，預計明年5月前達成每個班級都有冷氣使用的目標。

基隆市政府爭取到中央政府經費補助，將投入3億4257萬元改善57所學校電力系統設備，同時進行屋頂隔熱、降溫、通風等校舍環境改善方案，提供學生更舒適的學習環境。

教育處長林祝里說，為加速執行國中、小學班班有冷氣計畫，如願向中央爭取特別統籌分配稅款及前瞻基礎建設計畫第2階段經費後，近日已完成上網公告招標作業，公告期限到4月19日。

電力系統改善部分，教育處也已公告第一批34校電力改善工程，等標期限為4月26日，一切順利的話，全市國中小學各班明年5月前就有冷氣可使用。

教育處指出，未來學校班級全面加裝冷氣後，原則在5月、6月、9月、10月間，上午9點到下午4點、室溫28度以上時使用。中央研議補助學校這4個月電費，以每月22天、每天6小時、每小時2.5度、每度4或5元計算，超出部分由使用者付費。

基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供
基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供
基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供
基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供
基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供
基隆市政府教育處上網招標採購3117台冷氣設備，預計明年5月前達成全市各校每個班級都有冷氣使用目標。圖／基市教育處提供

前瞻基礎建設

延伸閱讀

從去年寒假盼到今年暑假 暖暖運動公園遊具翻新牛步化

基隆童樂海子島 6好禮29日起跑

歡樂兒童節 基隆準備6好禮大放送

基隆6大好禮迎接兒童節 海洋廣場變身好玩的童樂海子島

相關新聞

作文可以「掰」嗎？女孩寫「夢」得高分的啟示

最近寫作的時候，學生丟出了一個熟悉的問題：「這篇沒fu耶，可以掰嗎？」以前我都很簡化的說，先不要。除非有把握寫得很真，或平常就是個善於編故事的人，限時做這件事的難度太高了。這個回答學生總是不太服氣。

基市採購3117台冷氣 力拚明年入夏國中小班班有冷氣

基隆市教育處運用中央統籌分配稅款、前瞻基礎建設經費共3億多元，上網招標採購57所國中、小所需3117台冷氣設備，預計明年...

台南啟動雙語學校倍增計劃 師資不夠仍是最大的困難

為實現蔡英文總統「2030雙語國家」目標，台南市將在110學年度建制雙語教育中心，並啟動國中小雙語教育學校倍增計劃， 1...

數位失控？ 青少年網路行為不只是打開窗戶 還直接「引狼入室」

老友L是中級以上主管，曾面談一個非常優秀的年輕人當業務助理，從態度、儀表、談吐，甚至學歷，無一不讓他頻頻點頭。因為好奇，就上網Google 了這個人，沒想到一看他臉書，立刻驚呆。…

前瞻特別預算補助興建幼兒園 110年估增170班

教育部今天表示，106 年起配合前瞻基礎建設，補助地方政府運用空餘建地新建幼兒園，110年預計再增加35園、170班、4...

台南推偏鄉學校中央廚房 申請新建3校明年9月啟用

行政院昨天拍板公布推動偏鄉學校中央廚房計畫，台南市政府教育局今天指出，為解決小校午餐供應品質並減輕教師行政負擔，預計明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。