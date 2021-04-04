台南啟動雙語學校倍增計劃 師資不夠仍是最大的困難

為實現蔡英文總統「2030雙語國家」目標，台南市將在110學年度建制雙語教育中心，並啟動國中小雙語教育學校倍增計劃， 110學年度將增加到80校以上，但目前問題仍在師資、學生程度差異大及教學教法建構上，教育局表示已經有因應計劃。

台南市市長黃偉哲表示，台灣成為雙語國家已是中央既定的教育政策，近日台美共同宣布「台美教育倡議」，全面展開語文教育的合作與交流計畫，因此已責成教育局要全面加強推動本市雙語教育的力度，讓台南市成為雙語教育之都。

教育局局長鄭新輝表示，109學年度成立全國第一個跨領域雙語教育輔導團，110學年度也將建置完成雙語教育中心，以整合中外師資培育丶課程規劃認證及雙語教學活動，協助不管是都會區或者是偏鄉的學校，都能夠進行雙語教學。

他表示，目前實施CLIL領域（學科導向）雙語教學的校數，已由107年的8校、108年15校、109年18校，成長到今年的33校，並將全市279所中小學依師資等條件，畫分為A、B及C三級，未來將逐步規劃每周課程總節數中，C級至少有1/9節、B級1/ 6節、A級1/3節實施領域雙語教學的進程。

預計至113年全市各校將會全面實施雙語教學，並有過半學校可以成為B級以上的雙語教育學校。目前已盤點初估在110學年度，將有80校實施每週5-13節的雙語教學。

教育局表示，目前的33校當中，溪南與溪北分布平均，但偏鄉的學校仍然比較少，是未來要加強的地方。

教育局表示，目前實施雙語教育最大的問題人在與師資不足，將透過公費生的招聘、與國外學校合作及培訓垻有師資等方法解決；同時針對同一個班上學生程度有高低的差異，目前已經委托成大進行學生學習成效的評估，以了解未來是否要增強差異化教學或者是增加補救教學。

另外在教材與教法上，教育部將評估甄選各縣市的示範學校，提供協助讓這些學校增進教材與教法，作為其他學校的參考。