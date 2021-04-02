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台南推偏鄉學校中央廚房 申請新建3校明年9月啟用
行政院昨天拍板公布推動偏鄉學校中央廚房計畫，台南市政府教育局今天指出，為解決小校午餐供應品質並減輕教師行政負擔，預計明年9月將完成新建3校中央廚房，並擴建6校來供應鄰近34校午餐，未來全市中央廚房設置學校將達61校，可供應158所學校，公辦學校午餐比例將有62％。
教育局長鄭新輝表示，過去小校自己煮午餐，學生數少不好煮菜，如今把小校匯集提供1個中央廚房，等於可用一樣的午餐費用，量多、價格便宜，可買更多、更好的食材，菜色相對提高、人事成本降低，也可減輕教師兼行政的負擔。
以佳里區仁愛國小為例，去年市府自籌午餐廚房硬體設備預算650萬元，協助完成廚房空間改善、設備擴充，規畫3條運餐路線，除了該校外，也供應七股地區其他9所偏鄉小校，整合多所不到百人的小校，超過1千人受惠。
鄭新輝說，台南偏鄉小校有119校，其中102校為國小，占全市國小的47%，師生人數少，但因校際間的距離並不遠，若透過校際間的資源整合與午餐供應系統集中化，可有效發揮規模經濟效益，減輕小校教師兼辦行政的負擔，加上中央廚房有營養師配置，更能確保午餐供應品質。
目前台南公辦學校午餐有256校，其中自設午餐廚房148校，屬中央廚房有48校，教育局已申請新建3校、擴建6校中央廚房，新建部分包括佳里、北門國小及南化國中，預計111學年度完工使用，若加上目前設置中的4校，未來全市中央廚房設置學校將高達61校，受供應學校可達158校。
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