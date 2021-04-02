快訊

太魯閣出軌最小死者年僅6歲 傷者送往門諾、慈濟等六間醫院

太魯閣事故 花蓮消防局長：有生命跡象者均脫困

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南推偏鄉學校中央廚房 申請新建3校明年9月啟用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
為解決小校午餐供應品質並減輕教師行政負擔，台南市府已申請新建3校、擴建6校共9校中央廚房，供應鄰近34校午餐。圖／台南市教育局提供
為解決小校午餐供應品質並減輕教師行政負擔，台南市府已申請新建3校、擴建6校共9校中央廚房，供應鄰近34校午餐。圖／台南市教育局提供

行政院昨天拍板公布推動偏鄉學校中央廚房計畫，台南市政府教育局今天指出，為解決小校午餐供應品質並減輕教師行政負擔，預計明年9月將完成新建3校中央廚房，並擴建6校來供應鄰近34校午餐，未來全市中央廚房設置學校將達61校，可供應158所學校，公辦學校午餐比例將有62％。

教育局長鄭新輝表示，過去小校自己煮午餐，學生數少不好煮菜，如今把小校匯集提供1個中央廚房，等於可用一樣的午餐費用，量多、價格便宜，可買更多、更好的食材，菜色相對提高、人事成本降低，也可減輕教師兼行政的負擔。

以佳里區仁愛國小為例，去年市府自籌午餐廚房硬體設備預算650萬元，協助完成廚房空間改善、設備擴充，規畫3條運餐路線，除了該校外，也供應七股地區其他9所偏鄉小校，整合多所不到百人的小校，超過1千人受惠。

鄭新輝說，台南偏鄉小校有119校，其中102校為國小，占全市國小的47%，師生人數少，但因校際間的距離並不遠，若透過校際間的資源整合與午餐供應系統集中化，可有效發揮規模經濟效益，減輕小校教師兼辦行政的負擔，加上中央廚房有營養師配置，更能確保午餐供應品質。

目前台南公辦學校午餐有256校，其中自設午餐廚房148校，屬中央廚房有48校，教育局已申請新建3校、擴建6校中央廚房，新建部分包括佳里、北門國小及南化國中，預計111學年度完工使用，若加上目前設置中的4校，未來全市中央廚房設置學校將高達61校，受供應學校可達158校。

偏鄉學校 教育局 行政院

延伸閱讀

南市新生登記 偏校等嘸人 名校擠爆

偏鄉小校新生少 台南教局：校長應打破本位想法

台南隆田國小最後一棟舊教室拆除改建 拚今年煥然一新

台南後港國中停招…雙校區萌芽 民代推法制化

相關新聞

台南推偏鄉學校中央廚房 申請新建3校明年9月啟用

行政院昨天拍板公布推動偏鄉學校中央廚房計畫，台南市政府教育局今天指出，為解決小校午餐供應品質並減輕教師行政負擔，預計明年...

兒童節校園大禮 35億建偏鄉中央廚房

偏遠學校人數少、校與校間距離太遠，無法設跨校中央廚房，只能各自聘廚工煮營養午餐，面臨人事成本高、菜色難豐富等問題。教育部...

守護師生 竹縣辦學校AED教育訓練

高中以下學校未強制規定要設自動體外心臟電擊器（AED），新竹縣政府考量到校師生、運動民眾多，去年編列495萬元採購AED...

教育部全面開放華語受獎生入境 估1400人受惠

境外非學位生可來台了！教育部表示，配合中央流行疫情指揮中心強化入境檢疫措施規範，教育部去12月8日開放境外學位生來台就學...

營養午餐更豐富！教育部明年興建137座偏校中央廚房

多數都會區中小學安排中央廚房煮營養午餐，但偏遠學校人數少、校與校間距離太遠，只能各自聘廚工，面臨人事成本高、菜色難豐富等...

北市交新團長交接 預計2025年搬進音圖

台北市立交響樂團（簡稱北市交）今日舉行新任團長布達暨交接典禮，新任團長為單簧管演秦家、台師大音樂系教授宋威德，台北市副市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。