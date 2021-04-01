教育部全面開放境外華語生入境 估1400人受惠

境外非學位生可來台了！教育部表示，配合中央流行疫情指揮中心強化入境檢疫措施規範，教育部去12月8日開放境外學位生來台就學以來，入境檢疫情形良好，經指揮中心同意，今天起開放因雙邊合作互惠關係、特殊外交考量、華語文獎學金生及優華語獎學金生等境外非學位生來台研習，約有1400人。他們將比照境外學位生入境模式，辦理簽證等事宜。

教育部提醒，入境時要提供「登機前三天內的COVID-19核酸檢驗陰性報告」，並限定自桃園國際機場入境。學生入境後，應在入境大廳設置的櫃台進行報到，學校應親自派員至機場接送學生，以協助學生報到、搭乘防疫專車及入住防疫旅館。

教育部國教司表示，學生入台後，一律入住防疫旅館或集中檢疫所，完成14天居家檢疫後，應持續進行七天自主健康管理，學校應持續追蹤關懷並配合到「大專校院境外生居家檢疫關懷系統」落實境外生居家檢疫期間的追蹤與記錄，另學校應安排完成居家檢疫學生進行病毒核酸檢驗，檢驗為陰性者才能外出。

教育部表示，此次開放因雙邊合作互惠關係及華語文獎學金生等非學位生，至於其他非奬學金華語生、交換生、研修生等非學位生，教育部將視學生入境檢疫情形及國內檢疫量能，評估依序開放入境，以確保在防疫優先的前提下，安全有序地讓境外生來台就學。