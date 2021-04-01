營養午餐更豐富！教育部明年興建137座偏校中央廚房
多數都會區中小學安排中央廚房煮營養午餐，但偏遠學校人數少、校與校間距離太遠，只能各自聘廚工，面臨人事成本高、菜色難豐富等問題。為照顧12萬偏鄉學童，教育部兒童節前夕宣布投入35億元，明年興建137座偏鄉中央廚房，統一煮營養午餐並送到各校。中央廚房仍無法照顧到的學校，則安排多校採購食材，由冷鏈車送往各校。
教育部國教署長彭富源今天說明「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，他說，國內有3368所國中小，有1146所在偏遠地區，占三分之一，當中又只有四分之一採中央廚房，共300校。其他800多校目前自行供餐，這些因為地處偏遠，食材運費成本高，人事成本占比高，且採用三章一Q比率低，僅六成八。
彭富源表示，教育部今天起提高各校使用國產食材的補助費，由原本的6元提升到10元。另補助偏遠學校興建中央廚房，明年起將興建137座，並採以大帶小的方式，服務552校學童。
考量中央廚房到部分學校車程超過30分鐘，影響食材新鮮度，彭富源表示，教育部補助這336所學校，分成82群聯合採購食材，如此就能標到更好的價格。教育部另將逐年編列經費，補助送餐車的運費，以及廚工的薪資。
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