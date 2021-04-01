北市交新團長交接 預計2025年搬進音圖
台北市立交響樂團（簡稱北市交）今日舉行新任團長布達暨交接典禮，新任團長為單簧管演秦家、台師大音樂系教授宋威德，台北市副市長蔡炳坤出席宣讀布達，蔡炳坤表示，這任團長比以往辛苦，尤其年底前北市交要搬家，暫時離開讓這邊環境整修好再回來，並預計2025年搬進音圖。
台北市立交響樂團（簡稱北市交）團長何康國任期屆滿，台北市文化局日前公布下任新團長人選，將由單簧管演秦家、台師大音樂系教授宋威德，宋威德表示，未來除了延續團隊之前的規劃，同時會持續和首席指揮殷巴爾討論、密切配合，還有克服疫情當中，對音樂家的困難。
蔡炳坤表示，由於北市交目前位於藝文推廣處大樓，該棟大樓近期有整建工程，因此北市交應於年底前暫時搬家，目前已借到中山堂、文山劇場解決排練問題，等到藝文推廣處大樓環境整修好再搬回來。
為了讓北市交擁有一個更好的據點，蔡炳坤表示，北市府規畫於AIT舊址及北市圖總館改建為台北音樂與圖書中心，等音圖完成後，北市交將於2025年搬進音圖。
至於先前有文資團體提報AIT文資身分，文化局表示，106年12月8日曾辦理AIT舊址全區含簽證大樓會勘，結論不具文資價值；後因民眾提報，110年1月21日辦理簽證大樓會勘，結論無新事證及不予列冊。
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