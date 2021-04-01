升學歐美日名校 K-12 CIA全美語中信國際學園

根據聯合國教科文組織（UNESCO）統計，去(2020)年受到疫情影響，全球至今仍有1.88億學生無法進行實體教學，也促成許多在海外求學的學生「鮭魚返鄉」，回到臺灣延續學業。中信國際實驗教育機構（CTBC International Academy，簡稱「CIA中信實中」）以仿效日本「早稻田學園」的完整教育體系，提供優質的全美語學習環境與多元化課程，吸引許多留學美加返臺的優秀學生加入；CIA中信實中將在4月10日（六）下午2時於臺南老爺行旅舉辦國際實驗教育成果分享，有興趣的家長可以把握機會，親臨了解實驗教育的特色與魅力。

中信實中致力打造全英文學習環境，校內節慶活動由師生共同參與討論。 圖／中信國際學校 提供

鄰近台江國家公園的CIA中信實中為全美語教學的國際中學，有別於一般國際學校須持外國護照才能入學，為國內唯一免護照即可就讀的國際教育機構。學校聘請20名外籍師資組成的教學團隊，打造全美語學習環境，提供30門大學全美語課程供學生選修，成立四年來，已有多位畢業生錄取加拿大哥倫比亞大學UBC、比利時魯汶大學、荷蘭阿姆斯特丹大學、美國亞利桑那大學等歐美百大名校，亮眼的升學成果，吸引許多南科家長們的關注，紛紛選擇CIA中信實中成為孩子接軌國際的第一步。學校課程除了獲大學進階先修課程（APID）認證，也積極申請成為美國西部院校聯盟（WASC）以及國際學校理事會（CIS）成員。

中信實中以國際化的優質學習環境，讓每位學生適性發展，走出自己的升學路。 圖／中信國際學校 提供

CIA中信實中亦重視藝術和運動養成，學生可依興趣與專長選擇音樂、藝術、運動及實作等課程，並透過特色分班強化技能。學校更以一學生一樂器為教學目標，每位學生入學後可選擇一項樂器學習，透過國際級的音樂師資指導，增進學生個人藝術涵養及樂器演奏技巧，每學期定期舉行成果發表會，透過公開演出讓學生展現成果與建立自信。此外，也與中信金融管理學院（簡稱「中金院」）共享九萬坪寬闊校園，擁有高爾夫球練習場、網球場、獨木舟水道等豐富的軟硬體設施及學習資源，不限於傳統課堂，處處都是學生的學習共享空間，讓孩子自然沉浸在優質的環境中精進自我、打造接軌國際的學習能力。

中信實中為青少年高爾夫球選手規劃完善的課程與升學輔導機制。 圖／中信國際學校 提供

中信實中以一學生一樂器為教學目標，鼓勵學生培養更多興趣與技能。 圖／中信國際學校 提供

CIA中信實中學生入學即啟動升學規畫，學校以國高中六年一貫國際教育培育接軌國際的優秀人才，為每位學生量身打造升學進路銜接國內外名校，由諮詢顧問提供升學建議，個別安排專屬個人的學習進度，全程輔導學生申請國內、外大學或中信金融管理學院「全英文國際班」，升學無後顧之憂。

中信實中校園設有ICRT Tainan錄音室，提供學生不一樣的英文學習體驗。 圖／中信國際學校 提供

想了解K-12（幼兒園到十二年級）完整的升學嗎？4月10日（六）下午2時於臺南老爺行旅，CIA中信實中執行長鄭欽哲與臺南ShareFun雙語國際教育創辦人，將共同分享國際實驗教育成果，歡迎對國際教育有興趣的家長及學生報名參加，中信實中亦於新竹市東區金山六街7號設立諮詢中心，歡迎有興趣國際實驗教育的家長前往了解於中信實中的招生資訊。

線上報名： https://forms.gle/nkFq1Us4VArLxnrRA 。

中信國際實驗教育機構官方網站： ia.ctbc.edu.tw

中信實中特別的開學音樂會，展現學生音樂的學習成果。 圖／中信國際學校 提供