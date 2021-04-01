改善偏鄉學童營養午餐 政府預計明年興建百座中央廚房

教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫，四箭提升偏鄉學童的飲食品質，包括提高食材補助費用、補助學校興建中央廚房、規劃食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，預計於明年7月興建137座中央廚房，服務552間學校。

教育部與農委會今在行政院院會報告「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，向行政院爭取近35億元經費，包括31.7億元用以興建中央廚房、辦理食材聯合採購聯盟設備改善及冷凍冷藏等設備，以及3億元用來新增冷鏈設備。同時，食材人力運費及維運經費，預計今年將花費4.5億元，明年花費7.9億元，並計劃112年以後每年花費7.3億元，讓偏鄉和都會區學童都能享有相同品質的飲食照顧。

對此，在兒童節前夕，行政院宣布將支持此項政策與相關經費，作為送給孩子最佳的兒童節禮物。行政院長蘇貞昌表示，每個孩子都是台灣的未來，絕不能因其生在偏鄉而差人一等，甚而被漠視忽略，不管是山巔海邊或離島難抵的小校，孩子都能吃得飽、吃得好，這是國人的期待，更是政府的責任！

教育部長潘文忠表示，偏鄉學校位置偏遠，交通不方便，再加上學生人數少，家長即便繳納營養午餐費用，但都被其較為苛刻的條件所稀釋、消耗，教育部此次推動計畫，將有1190座學校參與，無論是透過中央廚房的共餐，或是因學校位置偏遠，採食材聯合採購，將照顧到12萬名，長期無法享受到同樣餐飲品質的偏鄉學童。

教育部國民及學前教育署長彭富源指出，方法一在於提高食材補助費用；自今年起，政府已投入每年20億元，將學校使用國產可溯源的優良食材補助，從每人餐3.5元提升至6元，此次則研擬提高偏遠學校學生食材補助費用，擬採用國產可溯源食材補助經費每人餐由6元提高至10元。潘文忠表示，自4月1日就會上路。

另外，彭富源表示，計畫擬興建建137座中央廚房，以大帶小，服務552間學校。潘文忠說，137座中央廚房，計畫明年7月完工，將試運轉一段時間，並在9月開學的時候就會全面啟動運作，未來將透過物流車輛，規劃在30分鐘內，將營養午餐送達衛星學校。

而計畫也將採食材聯合採購以保障品質，包括補助學校成立食材採購聯盟，透過校群推動與聯合採購，降低食材採購價格、確保食材品質穩定；同時也補助農民團體冷鏈設備，確保食材供應品質，提高農民團體供應偏遠學校食材意願；也要成立食材供應平台，透過平台與農民契作計畫性生產三章一Q食材，強化食材供應穩定性，並建立供貨系統，整合串聯生鮮食材需求端與供應端，建立預約交易機制，加強溯源管理，清楚追蹤食品來源。