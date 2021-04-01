快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

偏鄉小校新生少 台南教局：校長應打破本位想法

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南畫北寮國小今年新生倍數成長，青農返鄉是原因之一。圖／擷取北寮國小臉書畫面
台南市南畫北寮國小今年新生倍數成長，青農返鄉是原因之一。圖／擷取北寮國小臉書畫面

台南市部分偏遠學校今年新生僅1人或2人，有些學校雖如世外桃源，但要吸引其他學區學生來就讀有如奢求。不過，部分地區因景點迷人，建商也來蓋房子，卻也出現轉機。教育局長鄭新輝認為，若分校每班只有1、2人，建議送到本校就讀，而班級人數過少的學校，也建議校和校間跨校共學，對學生才最有利。

台南市不少偏遠學校每年新生人數都僅個位數，有的只有2、3人，甚至僅有1人，其中河東國小六溪分校去年新生零人，今年打破鴨蛋有1人，不過，多數偏鄉小學新生登記人數都偏低。

六甲國小湖東分校去年新生1人，今年2人，校長陳志強說，湖東分校位於烏山頭水庫上方，為水源保護區，可以世外桃源形容，主要產業是竹編，因人口老化，年輕人外流，近幾年來每年新生1至2人。

後營國小金砂分校今年新生僅1人，校長陳建宏說，金砂分校所在社區是純樸農村的縮影，但這裡新增了花旗木步道，最近也吸引建商來此蓋10多戶的透天厝，未來隨著人口增加，期待金砂分校再起。

南化北寮國小去年新生6人，今年增為12人，校長張鴻棋說，除了青農回鄉，使人口增加；而學生在學力檢測的表現不輸市區學校，吸引家長把孩子留在社區就讀。

鄭新輝表示，教育首重學生受教權，學生在學習過程中，需要群性與互動，若一班僅有1名學生，對孩子是不利的。學校應和社區溝通，讓孩子到本校就讀，教育局可專案補助交通費。至於非分校但班級人數過少的學校，也可考慮採取跨校合作的模式，因有成功經驗，建議校長打破本位想法。

教育局 青農 老化

延伸閱讀

台南隆田國小最後一棟舊教室拆除改建 拚今年煥然一新

偏鄉小校學生數增 台南佳里子龍國小斥資3千萬蓋新校舍

台南後港國中停招…雙校區萌芽 民代推法制化

「芝麻香」課程認識胡麻 南興國小秀成果

相關新聞

130億元建兒童未來館 民眾黨：兒童還需要其他資源挹注

兒童節將屆，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安今天開記者會指出，行政院長蘇貞昌宣布將與新北市政府合作，預計斥資1...

熱血台大生在世界種教育 遠山呼喚：與其只給錢 不如找到問題點

林子鈞、蔡宛庭在念台大經濟系二年級時成立「遠山呼喚」，深入尼泊爾偏鄉為孩童種下教育，至今協助超過4000位孩童穩定受教，透過問卷訪談分析在地需求，有效解決孩童失學問題。

師培研習 防制網路兒少性剝削

數位時代，十二歲以上兒少上網率達百分百，隨之而來的網路誘拐、性剝削、隱私個資洩漏等事件也層出不窮，根據衛福部去年上半年統...

行政院拍板 私校得設住宿式長照機構

行政院今（1）日於院會通過《長期照顧服務法》修正，行政院長蘇貞昌表示，本次修法，主要是為擴增長照服務量能，增列設有長照科...

高職推創意課程！紙版卡丁車設計競速大賽要堅固又能跑

高雄市樹德家商廣告設計科舉辦為期一周的「瓦楞紙造型創意競賽-創意卡丁車造型暨競速大賽」，1年12班學生以「威風凜凜海上蛟...

閱讀界奧斯卡獎 14年校長生涯奪3座

嘉義市興安國小校長陳文瑜推動閱讀不遺餘力，十四年校長生涯獲三座教育部頒發的閱讀磐石獎，該獎項被譽為「閱讀界奧斯卡獎」，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。