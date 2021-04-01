偏鄉小校新生少 台南教局：校長應打破本位想法

台南市部分偏遠學校今年新生僅1人或2人，有些學校雖如世外桃源，但要吸引其他學區學生來就讀有如奢求。不過，部分地區因景點迷人，建商也來蓋房子，卻也出現轉機。教育局長鄭新輝認為，若分校每班只有1、2人，建議送到本校就讀，而班級人數過少的學校，也建議校和校間跨校共學，對學生才最有利。

台南市不少偏遠學校每年新生人數都僅個位數，有的只有2、3人，甚至僅有1人，其中河東國小六溪分校去年新生零人，今年打破鴨蛋有1人，不過，多數偏鄉小學新生登記人數都偏低。

六甲國小湖東分校去年新生1人，今年2人，校長陳志強說，湖東分校位於烏山頭水庫上方，為水源保護區，可以世外桃源形容，主要產業是竹編，因人口老化，年輕人外流，近幾年來每年新生1至2人。

後營國小金砂分校今年新生僅1人，校長陳建宏說，金砂分校所在社區是純樸農村的縮影，但這裡新增了花旗木步道，最近也吸引建商來此蓋10多戶的透天厝，未來隨著人口增加，期待金砂分校再起。

南化北寮國小去年新生6人，今年增為12人，校長張鴻棋說，除了青農回鄉，使人口增加；而學生在學力檢測的表現不輸市區學校，吸引家長把孩子留在社區就讀。

鄭新輝表示，教育首重學生受教權，學生在學習過程中，需要群性與互動，若一班僅有1名學生，對孩子是不利的。學校應和社區溝通，讓孩子到本校就讀，教育局可專案補助交通費。至於非分校但班級人數過少的學校，也可考慮採取跨校合作的模式，因有成功經驗，建議校長打破本位想法。