130億元建兒童未來館 民眾黨：兒童還需要其他資源挹注

兒童節將屆，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安今天開記者會指出，行政院長蘇貞昌宣布將與新北市政府合作，預計斥資130億元，在板橋車站旁的特專三用地，興建國家級的「國家兒童未來館」，但是比起兒童未來館，國家有更多跟兒童未來息息相關的政策改革，急需資源挹注。

邱臣遠表示，根據兒福聯盟「疫情時代下台灣兒童幸福感調查報告」，幸福感比起2017年下降，更有五分之一的孩子沒有在「生活裡感到快樂」，尤其多數兒童要在晚上7點後才有休息時間，扣掉睡覺時間，平均每天屬於自己的時間只有一個多小時，更有一成的兒童完全沒有自己的時間。

邱臣遠說，青少年也遇到一樣的問題，根據衛福部統計，2019年台灣青少年自殺死亡率及30歲以下服用抗憂鬱劑的人數，均創下歷史新高。這些問題若不改善，又有多少兒童能真正走向未來？面對兒童福利問題，兒福聯盟提出目前兒童幸福感無法提升，缺乏友善的校園、親密的家人陪伴，這絕不是興建一間場館，就能承擔台灣兒童的未來。

高虹安說，還我特色公園行動聯盟曾提出台灣公園設計有缺乏遊具設施、充斥塑膠或木製的罐頭遊具，這些遊具遊玩方法單調，且常有含鉛、木刺突出等等安全問題，130億的場館經費可以改善全台灣1萬多座公園的遊具設施，讓更多地方的兒童能享受共融式遊戲場、多元特色遊戲場，以及無障礙遊具等。

高虹安指出，近10年一般學校身心障礙類特教班（分散式資源班）已增加770班，但全教總特委會主委陳杉吉說，分散式資源班、巡迴輔導等並未明訂生師比，部分學校甚至出現1個老師對30個學生的情況，若政府能將這130億經費投入一部份在特教增班工作，將能更有效推動特教班的小班化、共融化、適性化。