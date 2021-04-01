快訊

出發了！台帛首發團全採陰確定 「全員成行」

海巡署：中共無人機近期繞東沙島飛行偵蒐我軍事部署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

130億元建兒童未來館 民眾黨：兒童還需要其他資源挹注

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安今天開記者會。圖／民眾黨提供
台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安今天開記者會。圖／民眾黨提供

兒童節將屆，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安今天開記者會指出，行政院長蘇貞昌宣布將與新北市政府合作，預計斥資130億元，在板橋車站旁的特專三用地，興建國家級的「國家兒童未來館」，但是比起兒童未來館，國家有更多跟兒童未來息息相關的政策改革，急需資源挹注。

邱臣遠表示，根據兒福聯盟「疫情時代下台灣兒童幸福感調查報告」，幸福感比起2017年下降，更有五分之一的孩子沒有在「生活裡感到快樂」，尤其多數兒童要在晚上7點後才有休息時間，扣掉睡覺時間，平均每天屬於自己的時間只有一個多小時，更有一成的兒童完全沒有自己的時間。

邱臣遠說，青少年也遇到一樣的問題，根據衛福部統計，2019年台灣青少年自殺死亡率及30歲以下服用抗憂鬱劑的人數，均創下歷史新高。這些問題若不改善，又有多少兒童能真正走向未來？面對兒童福利問題，兒福聯盟提出目前兒童幸福感無法提升，缺乏友善的校園、親密的家人陪伴，這絕不是興建一間場館，就能承擔台灣兒童的未來。

高虹安說，還我特色公園行動聯盟曾提出台灣公園設計有缺乏遊具設施、充斥塑膠或木製的罐頭遊具，這些遊具遊玩方法單調，且常有含鉛、木刺突出等等安全問題，130億的場館經費可以改善全台灣1萬多座公園的遊具設施，讓更多地方的兒童能享受共融式遊戲場、多元特色遊戲場，以及無障礙遊具等。

高虹安指出，近10年一般學校身心障礙類特教班（分散式資源班）已增加770班，但全教總特委會主委陳杉吉說，分散式資源班、巡迴輔導等並未明訂生師比，部分學校甚至出現1個老師對30個學生的情況，若政府能將這130億經費投入一部份在特教增班工作，將能更有效推動特教班的小班化、共融化、適性化。

高虹安 兒福聯盟

延伸閱讀

祖孫同遊！4月1日起敬老卡可使用兒童新樂園遊具

集思廣益 鹽水公20公園特色遊戲場邀親子參與

兒盟調查：疫情煩惱僅次於課業 10-12歲周玩手遊13小時

艾力克斯混血女兒滿12歲 完美長腿遺傳媽媽

相關新聞

130億元建兒童未來館 民眾黨：兒童還需要其他資源挹注

兒童節將屆，台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召高虹安今天開記者會指出，行政院長蘇貞昌宣布將與新北市政府合作，預計斥資1...

熱血台大生在世界種教育 遠山呼喚：與其只給錢 不如找到問題點

林子鈞、蔡宛庭在念台大經濟系二年級時成立「遠山呼喚」，深入尼泊爾偏鄉為孩童種下教育，至今協助超過4000位孩童穩定受教，透過問卷訪談分析在地需求，有效解決孩童失學問題。

師培研習 防制網路兒少性剝削

數位時代，十二歲以上兒少上網率達百分百，隨之而來的網路誘拐、性剝削、隱私個資洩漏等事件也層出不窮，根據衛福部去年上半年統...

行政院拍板 私校得設住宿式長照機構

行政院今（1）日於院會通過《長期照顧服務法》修正，行政院長蘇貞昌表示，本次修法，主要是為擴增長照服務量能，增列設有長照科...

高職推創意課程！紙版卡丁車設計競速大賽要堅固又能跑

高雄市樹德家商廣告設計科舉辦為期一周的「瓦楞紙造型創意競賽-創意卡丁車造型暨競速大賽」，1年12班學生以「威風凜凜海上蛟...

閱讀界奧斯卡獎 14年校長生涯奪3座

嘉義市興安國小校長陳文瑜推動閱讀不遺餘力，十四年校長生涯獲三座教育部頒發的閱讀磐石獎，該獎項被譽為「閱讀界奧斯卡獎」，帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。