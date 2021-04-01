盜版桌遊成小學兒童節禮物 傳新北、桃園淪陷

兒童節將屆，各縣市國小紛紛採購學童的兒童節禮物，時代力量立委王婉諭接到家長陳情，新北、桃園都有國小採購盜版桌遊當兒童節禮物；業者出面指出，盜版比正版桌遊便宜6到8倍，王婉諭呼籲教育部及各級學校以身作責，不要帶頭成為盜版桌遊幫凶。

王婉諭今天與新天鵝堡行銷經理李哲宇、迷走工作坊創辦人張少濂、山頂洞人實驗室桌遊設計師陳智帆等桌遊業者共同開記者會，譴責學校採購盜版桌遊。

王婉諭表示，最近陸續收到家長的反映，今年兒童節某國小送小孩人人一盒「誰是泥巴豬」，起初以為是新桌遊，但仔細一看卻「KOSMOS髒小豬」十分相似，主題、玩法、遊戲目標都相同，僅將豬重新繪製。

她說，進一步求證的情形，某校以全校採購的方式，從幼兒園、一年級至六年級，包含誰是泥巴豬桌遊等其他禮品，整體採購數量達1900份以上，預估金額達11萬元。以此方式採購盜版桌遊的學校，包含新北市及桃園市，顯見公部門採購盜版桌遊的問題已非個案，關乎台灣創作者及代理商的權益。

張少濂表示，台灣的桌遊市場一年約有10億產值，本土的原創桌遊近年來也高度發展中，此案讓人憂心的是，公部門採購盜版作品，恐造成國人仿效或社會更佳缺乏版權意識，導致桌遊產業經營更困難，影響整體市場及產值。因此，期盼主管機關可以正視此議題的嚴重性。

陳智帆指出，過去一兩屆全球最大的德國埃森桌遊展會中，台灣所發行作品已占當年度新品數量的5%左右，但他的作品猜拳戰略、猜拳三國都被山寨盜版，正版約600元，但盜版只賣不到60元，一個熱門桌遊可能因盜版損失百萬。

李哲宇指出，過去代理的產品已有許多在市面上被盜版的案例，盜版商品除原料不明、印刷品質堪慮外，甚至有顏料的異味，不利學生操作遊玩，若發現學校採購盜版，會告知學校，但多沒有太多改進。