數位失控？ 青少年網路行為不只是打開窗戶 還直接「引狼入室」

凡刪掉就不留痕跡，凡匿名就不被肉搜？

老友L是中級以上主管，曾面談一個非常優秀的年輕人當業務助理，從態度、儀表、談吐，甚至學歷，無一不讓他頻頻點頭。因為好奇，就上網Google 了這個人，沒想到一看他臉書，立刻驚呆。

此人時不時就有情緒性的貼文，用字極度尖銳，遣詞用字相當惡毒粗俗，簡直是判若兩人。老友L看後立即打消錄用他的念頭，因為以他的判斷，這名年輕人只是在短暫面試時間刻意隱藏火爆的本性。以業務來說，圓融機巧的個性絕對是首要考量，若真錄用了此人，不免擔心他將來會壞事。

澳洲網路安全中心主任麥可林在《網路失控》一書中，提到一個八年級女孩的例子。她去面試一項非常優渥的音樂獎學金，第一階段她以出眾的才華輕鬆過關，晉級到下一階段的面試。但在面試之前，主考官告訴她：「下次來之前，請先上網搜尋你自己，把網路上所有跟你相關的搜尋結果印出來，並帶過來。我們也會做相同的事，而且，我們預期兩份結果會相同。」

一個十四歲的孩子有多成熟？在網路上可能從不出錯嗎？但是她已經必須承擔青澀生命走過的所有數位足跡。

待我們的孩子大學畢業要去應徵工作時，如何保證他們的成長之路在數位國度不會被搜出莽撞與破綻？

我用這些血淋淋的案例告誡小子們：凡走過，必留下痕跡。維護、甚至經營自己的網路形象，從不嫌晚。

小子立即反駁：「誰能保證永遠溫良恭儉讓呢？每個人都會有情緒，每個人都有表達意見的自由，誰能永遠憋住不發表呢？若是不妥，那就快快刪掉，要不然匿名也查不出來。」

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？) 然而，成立「養育數位原住民」工作坊的美國媒體科技與社會學博士海特納（Devorah Heitner），在著作《什麼時候可以給孩子買手機？》中指出：「在網路上沒有『取消』這個選項，任何內容都無法真正被刪除。」她同時提醒：「匿名也永遠不是真的匿名。」確實，只要查詢IP（網路位址），還是能知道真實的身分，或者，只要有心，從網路上其他帳號或留言的線索也能推斷得出藏鏡人。「天下無匿名，只怕懂科技。」

《網路失控》一書比喻「網路像是打開窗戶讓人看個夠」，然而一個涉世未深、設想不周全的孩子，恐怕不只是打開窗戶而已，往往還主動洞開大門，直接引狼入室。

我們真的了解自家青少年的網路行為嗎？請回答以下幾個問題：

•在現實生活中，孩子可能不會隨便回應陌生人的搭訕，但在網路上呢？ •在現實生活中，孩子可能不敢隨便裸露或看別人的裸露，但在網路上呢？ •在現實生活中，孩子乖巧有禮言行合宜，但在網路上化為別名或匿名時呢？ •在現實生活中，孩子可能都會記得鎖門，但網路上的帳號與個資呢？ •在現實生活中，乖巧的孩子下了課可能不會在街頭隨便遊走，更會小心避開危險的人事地物，但在網路上呢？ 超乎想像的事實是，孩子在網路上的面貌和現實生活中可能判若兩人： •他們毫不留意、甚或毫不在意透露自己的個資與隱私 •他們在網路上會接受陌生人的交友邀請、甚至和他們談心談性 •乖巧文雅的孩子在網路上也會搖身變成狠角色，捲入筆戰、高調嗆聲，或加入集體霸凌 •在百無聊賴的某個時刻，會突然貼出非常不雅的清涼照 •一時興起，就秒傳出不應該傳的圖檔文字 •在荷爾蒙暴衝時，和網友「裸聊」 •在來不及後悔的混沌時刻，和閨密大方分享密碼

事實是：青少年在網路上的行為更放肆、更大膽；但爸媽的管教卻剛好相反，網路上管得鬆、管不動。然而，現實生活中不合宜或是會觸法的事情，在網路上一項也不會被放過。因此，麥可林提醒父母：「現實生活中的教養方式，同樣適用於網路。」

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？》，作者為彭菊仙，未經同意禁止轉載。)