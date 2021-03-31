新北探究與實作模考題曝光 學生掌握這點就能拿高分

新課綱新增自然領域探究與實作課程，學測也將納考，但探究課程沒有固定的教材教法，大考怎麼考，教師、考生都摸不著頭緒。新北市日前舉行全國首次市級自然領域探究與實作模擬考試，新北市教育局初步分析指出，考題難易度適中，學生應參與課程操作，就能成功解題。此外，該份試題與解答皆已上線，全國師生都可以下載取用。

109學年度新北市自然學科探究與實作模擬考共有42所新北市的高中參加，另有9所外縣市間高中參加。試題共計20題，每題5分，共計100分，測驗時間有50分鐘。試題又分為13題單選題、5題多選題以及2題非選擇題。

新北市教育局今召開解題記者會，並進行初步分析，以單選題13題的鑑別度來說，有12題達「可」以上，占92.31%，有10題達「良好」以上，占76.92%，另有9題達「非常良好」，占69.23%，試卷整體難易度達0.69，鑑別度良好，難易度適中。

明德高中物理老師陳育仁也是命題小組成員之一，他分析，學生必須要很認真參與課程，若實作課程只是坐在旁邊看，沒有親自參與，恐怕就容易失分。他也以第17題為例，要考學生規畫實驗的步驟流程，若學生有親自參與實作課，就會知道要注意哪些細節，但若參與的只是「菜單式」實驗，相對難得分。

「學習是可以轉移的」，陳育仁說，縱使學生沒有做過題目裡的實驗，若真正學到了能力，碰到探究問題都能迎刃而解。他強調，探究與實作重點在於讓學生學會「發現問題」，並判斷該現象可以被科學性的探究，注重可經由科學測量的變因，探究變因與變因間的關聯。

北區推動中心執行秘書洪逸文日前受訪時也表示，探究與實作考得是學生形成與界定問題的能力，即使學生沒有親手做過類似的實驗，但只要能判斷探究意義的問題，能讀懂圖表、解析問題敘述、了解實驗中的控制變因，並設定解決步驟，這些能力就可被「遷移」。

至於老師該怎麼教探究與實作？陳育仁說，老師要提升探究教學力，帶領學生完整執行四大探究學習內容，包含發現問題、規畫與研究、論證與建模、表達與分享。

陳育仁也強調，考題注重基本知識，教師應引導學生結合過去所學到的知識，應用於各項探究觀察，但也不希望老師把課程弄得像專題研究，若學習過程門檻太高，學生也興趣缺缺，學生也不會了解基礎知識該如何用來判定生活現象。

這次探究與實作模擬考題由新北市的高中老師自行研發，教師先參加12小時教材教法工作坊，確立9個命題方向，並分4組個命出一題組，再由核心小組逐題審查，另也經由專家審題並召開諮詢討論會，試題命題歷時半年，過程相當縝密。