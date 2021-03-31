微課程開設不足 立委憂影響申請入學

針對108課綱學習歷程檔案，民眾黨立委高虹安31日質詢指出，由於個人申請須看學習歷程檔案，若學校開課不足，多元表現部分恐影響學生上傳成果。教育部長潘文忠回應，少修一個課程，並不會影響多元表現。但高虹安仍要求教育部儘速盤點高中端開課問題。潘文忠表示，會改進。

為了豐富學生的學習歷程，台北市5所明星高中，包含北一女中、建國中學、師大附中、中山女高、成功高中等，和頂尖大學包含台大、台師大、政大、陽交大、北醫、北科大、實踐大學等進行策略聯盟，共同開設「微課程」，由大學教授擔任開課師資，讓高中生跨校選修。

微課程開設不足

「教育機會均等定義為，在接受教育的過程中，學生能得到公平及適性的教育，讓個人潛能得以發展。」高虹安表示，現在的教育現場已發生教育機會不均等的問題。108課綱的學習歷程檔案分為基本資料、修課紀錄、課程學習成果及多元表現，同校學生前3項差異不大，她強調，「兵家必爭之地在於『多元表現』。」

高虹安進一步指出，學生可跨校選修微課程，但微課程開設有大問題，無法供應學生需求，高中實際上沒有足夠的資源開設。她舉中山女高為例，高一新生766人，但第一梯次開設微課程時，僅166人抽中課程，中簽率約21%，第二梯次則降到18.9%，沒抽中課程的學生則採自我學習，然而這會影響到學生學習歷程檔案中的多元表現，變成好像他的歷程不夠豐富。

要求盤點高中開課問題

對於微課程採用抽籤方式，高虹安質疑，讓教育機會淪為「樂透」？潘文忠表示，大學看的內容不是以有沒有修到某一科為主，微課程是北區幾所高中跟大學做策略聯盟，是讓學生適性探索的過程，用6週課程讓學生了解系所的概況。但高虹安仍強調，有抽籤到的學生，可以多享受到資源，看起來就是教育機會不均等的情況。

高虹安表強調，接收到許多家長的反應，因為孩子沒有抽中微課程，他們擔憂會影響到多元表現的成績。潘文忠則重申，不會有影響，學生和家長不用過度擔憂。對此，高虹安建議，教育部應建立一個平台，讓資訊更加透明，以及讓大學端儘快公布大學申請入學尺規，並儘速盤點高中端開課問題。潘文忠表示，會這麼做。

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