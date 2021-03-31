LTTC推「 GEPT 聽診室」 提供個人英語診斷

新課綱主打核心素養，政府也力推2030雙語國家，語言訓練測驗中心（LTTC）配合新課綱推出「全民英檢」新題型，並建置「GEPT 聽診室」提供個人化的英語能力診斷，這項技術也已取得專利，另協助地方政府開辦雙語師資增能研習，協助教師提高英語授課信心，取得達ＣＥＦＲＢ2的英語能力證書。

語言訓練測驗中心執行長沈冬今天表示，配合新課綱，LTTC 今年起推出「全民英檢」新制，題目素養導向，融入多元體裁和文本，評量英語溝通及解決問題的能力，並減少整體題數。首波已有5萬人報考，通過率與往年相仿，約5成4，考生也普遍反映難易度適中。

沈冬也提到，LTTC推出「GEPT 聽診室」，運用 AI 大數據，考後提供個人化的英語能力診斷報告，包含強弱項分析與解析、字彙與句型、學習指引等，幫助學習者養成自學力，這項技術已於今年2月取得獨家專利。

沈冬說，「GEPT 聽診室」使用者滿意度近9成5，逾8成考生同意「聽診室讓我準備下一次全民英檢更有信心」、「對學習英語更有興趣」。為深入評估成效，「GEPT 聽診室」將推出「一對一家教自主學習實驗計畫」，提供考生個人化學習資源及一對一線上諮詢一年，還能免費參加測驗。

國際學校參採不同的語言檢定作為語言能力證明，沈冬表示，全球已有 25 國 63 所大學接受「全民英檢」成績做為申請交換生、學位學程之英語能力證明，未來將持續擴大推動國際採認，盼讓「全民英檢」成績通行全世界。

蔡政府喊出2030雙語國家政策，師資培育是當務之急。沈冬說，為滿足 CLIL 雙語教師增能需求，LTTC 開設「B2 英語能力增能」課程，並陸續與台北市教育局、台灣大學師培中心、台北市立大學雙語教學研究中心合作，辦理教學與評量實務增能研習。

沈冬也表示，台北市教育局也委託 LTTC 兩項 CLIL 雙語教學研發案。2019 年起研發「國小雙語實驗課程學校低年級生活課聽說能力評量」，供雙語教師將評量活動融入教學過程並了解學生學習成效。2021年將進行北市國小雙語教學成效抽樣調查，作為雙語教學與相關決策的參考。