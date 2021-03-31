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集集鎮立幼兒園首創幼教變革 引進學習區探索遊戲課程

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮立幼兒園翻轉教育課程，煥然一新成為南投首家新教制的鄉鎮市立幼兒園。圖／集集鎮公所提供
集集鎮立幼兒園翻轉教育課程，煥然一新成為南投首家新教制的鄉鎮市立幼兒園。圖／集集鎮公所提供

捨去排排坐的團體教學、丟棄一致性的讀寫簿本，集集鎮立幼兒園今年完成了一場幼兒教育變革，從師資到軟硬體大升級，不只更新教室櫥櫃、引進「學習區探索遊戲課程」帶來的全新氣象，不僅是鎮上頭一次，也是全南投縣鄉鎮市立幼兒園的幼兒教育翻轉案例。

去年3月，鎮長陳紀衡親自前往竹山社寮附幼參訪，一踏進教室，看見幼兒們依自己的興趣，在不同的學習區自主、專注的學習，這個落實以「幼兒」為學習主體，鼓勵幼兒主動探索、操作、思考，學習解決問題、玩出創意、培養美感的「遊戲」取向課程，讓他決定4月申請輔導，開啟改革小鎮的幼兒教育。

園長葉佩珊回憶說，去年帶領幼兒園團隊參觀竹山鎮社寮附幼時，園長、教師隨行的女兒們一進入教室，便感受學習區環境的吸引而把玩、操作，甚至離去前，這群孩子們還欲罷不能地說：「我今天玩得好開心哦！」這不禁讓園長感慨：「我們是否太對不起園內的幼兒了！」

鎮長陳紀衡說，幼兒園要做大改革並不容易，加上家長的焦慮，認為若拋棄傳統教學，丟掉注音、英文、才藝課程，上國小後將輸人一截，甚至教師們也會害怕，大改教學方式將會增加更多的時間成本。

但幼兒園除了推動課程翻轉，改善硬體環境，也採用大中班或中小班的混齡編班方式，正式引進學習區後，捨去排排坐的團體教學、丟棄一致性的讀寫簿本，添購有趣好玩又能促進發展的玩具、教具與繪本，布置適齡且適性的多元環境，迎來的反而是幼兒更自發、專注的學習。

集集鎮立幼兒園翻轉教育課程，煥然一新成為南投首家新教制的鄉鎮市立幼兒園。圖／集集鎮公所提供
集集鎮立幼兒園翻轉教育課程，煥然一新成為南投首家新教制的鄉鎮市立幼兒園。圖／集集鎮公所提供
集集鎮立幼兒園翻轉教育課程，煥然一新成為南投首家新教制的鄉鎮市立幼兒園。圖／集集鎮公所提供
集集鎮立幼兒園翻轉教育課程，煥然一新成為南投首家新教制的鄉鎮市立幼兒園。圖／集集鎮公所提供

幼兒園 集集

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