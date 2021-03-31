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教育部盤點服儀規定 僅剩1％學校還沒更新

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢。記者陳正興／攝影
立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢。記者陳正興／攝影

教育部去年8月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外，卻有多所國高中仍違法，甚至還有教官在朝會時喝斥學生「若要依照教育部的規定，請去教育部上課」。多名立委要求教育部在3月底前，盤點全國高中以下學校服儀規定。

教育部長潘文忠今天表示，99%學校的服儀規定都已合乎教育部規定，另有1％學校因校務會議在學期末，屆時會再修訂完成，國教署也會持續追蹤。

教育部去年8月發布國高中新版服儀規則，明訂天氣寒冷，學校應開放學生穿著保暖衣物於校服內及外。教育部國教署也於今年1月15日重新發函各校重申規定，行政院長蘇貞昌也在臉書發文喊「學生安心穿外套」。 但據台灣青年民主協會發布調查結果顯示，在181所國中、425所高中職內，仍有九成國中、七成高中仍違法。

立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢，立委王婉諭追蹤教育部服儀盤點進度。

潘文忠表示，教育部國教署盤點所屬學校，已完成初步報告，99％學校服儀規定已依當時發函內容調整，剩下1％學校因校務會議定在學期末，會在這學期結束前完成修訂。

立委王婉諭今天追蹤教育部服儀盤點進度。記者趙宥寧／攝影
立委王婉諭今天追蹤教育部服儀盤點進度。記者趙宥寧／攝影

教育部 服儀 潘文忠

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