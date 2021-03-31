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金門酒廠找大學生當酒促 潘文忠6字回應
金門酒廠近來前進校園，將在全國各大專院校徵求品牌駐校學生代表，預計每校徵選出一名金門酒廠品牌大使，提倡理性飲酒，同時傳授專業品酩文化，獲選者還可獲得金酒公司贊助，相關文宣卻引發家長質疑，也有立委批評這是把學生當成「酒促工具」。對此，教育部長潘文忠六字回應，「不鼓勵，不支持」。
立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢。立委黃國書表示，金酒找學生當校園推廣對象，「把學生當成是酒促的工具」，這類促銷活動直接向學生進行銷售，疑似違反《菸酒管理法》第37條「鼓勵或提倡飲酒」相關條文。
黃國書質疑，教育部鼓勵這樣的作法嗎？潘文忠表示，不鼓勵也不支持，但細節還要再了解。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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