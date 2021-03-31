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影／華語受獎生何時入境？ 潘文忠：暑假是最好的時機

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢，潘文忠會前受訪。記者趙宥寧／攝影
立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢，潘文忠會前受訪。記者趙宥寧／攝影

新冠肺炎疫情讓我國邊境封鎖，目前台灣僅開放我國各大學學位境外生入境，但華語生、交換生都未開放，國際學生都在看。教育部潘文忠今天表示，已將華語受獎生申請入境計畫、防疫規範報請指揮中心，目前正在核定中，提醒學校可預先準備，暑假是讓華語受獎生來台最好的時機。

立法院教育文化委員會今邀請教育部長潘文忠「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」進行專題報告並備質詢。他會前受訪時指出，華語受獎生約有1400多人，教育部3月中已將入境申請計畫、防疫規範報請指揮中心，公文也正在指揮中心核定。

潘文忠表示，相關學校可開始預作準備，待指揮中心核定後，將比照過去境外生標準作業程序，依序讓受獎學生來台學習。

潘文忠說，國際疫情嚴峻，但境外生入境，教育部跟指揮中心已建立一套縝密的SOP，每天都有教育部人員在機場引導境外生入境，預估指揮中心應該很快就會核定讓華語生入境，「暑假是最好的時機點」，但申請入境、訂機票都需要時間，提醒各大學可以預作準備。

教育部 華語 潘文忠

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