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提供平價優質服務 嘉縣大林社區公共托育家園下月招生
嘉義縣政府為推動幼兒托育服務，申請衛生福利部前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0到2歲兒童社區公共托育計畫」經費補助，在大林鎮、朴子市及水上鄉設置3處社區公共托育家園，上午縣長翁章梁、縣議員許有疆等民意代表前往大林社區公共托育家園場勘，了解目前籌辦進度。
大林社區公共托育家園，設置於大埔美精密機械園區，位於營運的非營利幼兒園3樓，提供12名2足月至未滿2歲嬰幼兒托育服務，預計4月2日起至4月20日招生，5月營運。
翁章梁表示，公共托育家園開辦目的，為減輕家長照顧與經濟壓力，除提供優質的托育服務外，也希望與家長密切的互動，延伸專業的托育觀念，成為家長育兒的好幫手，一般家庭每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，政府補助3000元，家長負擔9000元，中低、低收入戶另有補助。
提供幼兒平價、優質及近便性育兒服務，是嘉義縣施政重點，翁章梁強調，縣府正爭取衛福部補助，評估各鄉鎮市幼兒出生數多寡，將陸續在中埔、竹崎、義竹、大林、新港、太保及水上設置公共托育家園及公設民營托嬰中心，以協助父母減輕照顧幼兒的壓力，透過非營利團體參與管理，提供普及的托育服務，支持家庭得以安心育兒並穩定就業。
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