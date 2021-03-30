提供平價優質服務 嘉縣大林社區公共托育家園下月招生

嘉義縣政府為推動幼兒托育服務，申請衛生福利部前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設-建構0到2歲兒童社區公共托育計畫」經費補助，在大林鎮、朴子市及水上鄉設置3處社區公共托育家園，上午縣長翁章梁、縣議員許有疆等民意代表前往大林社區公共托育家園場勘，了解目前籌辦進度。

大林社區公共托育家園，設置於大埔美精密機械園區，位於營運的非營利幼兒園3樓，提供12名2足月至未滿2歲嬰幼兒托育服務，預計4月2日起至4月20日招生，5月營運。

翁章梁表示，公共托育家園開辦目的，為減輕家長照顧與經濟壓力，除提供優質的托育服務外，也希望與家長密切的互動，延伸專業的托育觀念，成為家長育兒的好幫手，一般家庭每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，政府補助3000元，家長負擔9000元，中低、低收入戶另有補助。