台師大調查：幼園缺乏科學探索 教保員難回應個別需求

台灣師範大學教育智庫辦公室及人類發展與家庭學系今天公布「幼兒發展調查資料庫建置計畫」調查結果，研究發現，幼兒園較缺乏自然素材和科學探索類活動，邏輯推理等活動頻率也低於語文活動；而拉回教學互動現場，教保服務人員難顧及幼兒個別化需求，建議政府可參考其他國家，如英國（1：13）、澳洲（1：10），降低幼兒園師生比。

根據教育部統計，108學年度5歲幼兒入園比例高達96.2%，台灣5歲幼兒受教率高。台師大團隊追蹤36月齡組第三波（5歲），包括家長問卷（共調查1985位幼兒，男1018位，女967位）及教保問卷（共調查858位幼兒，男430位，女428位；填寫問卷的教保服務人員，男8位，女850位），並進行資料分析。

台師大人類發展與家庭系教授張鑑如表示，有過半數家長、老師認為維持雙方良好溝通是自己的責任，當家長和老師的《家．園》關係愈融洽，幼兒在幼兒園內所接受的教保品質也愈好，也助於幼兒各面向的成長發展，包括認知、語言、社會及情緒發展等。

而在教保品質方面，調查發現，幼兒園經常進行（每周3-4次）的教保活動，包含讓孩子自己選擇活動、進行體能活動、肢體律動、聽唱手指謠兒歌等；較少進行（每周1-2次）的教保活動，包含進行邏輯推理、順序／分類／比較活動、玩有規則的遊戲或玩具、玩扮演遊戲，單純說故事給孩子聽等。

台師大團隊指出，幼兒園內邏輯、分類教保活動的頻率較低於體能律動、兒歌韻文等語文活動，建議家長在家中也可多提供孩子從事邏輯、順序、分類和角色扮演的遊戲活動機會，例如：做家事（擺碗筷、摺衣服、分類衣服）、親子烹飪、玩七巧板、拼圖、桌遊、扮演遊戲等，補強孩子在幼兒園接觸較少活動的學習機會。

另在幼兒園裡所提供的教具、材料和環境中，最常被使用的教材包含小型建構玩具或材料、團體活動時間、大肌肉活動設備等；較少提供的項目則包括自然物品、柔軟物品及放鬆的舒適區域、玩沙玩水的遊戲／器具等。

台師大團隊指出，幼兒園較缺乏自然類及科學探索類的素材，以及舒緩幼兒情緒的空間，建議幼兒園補充相關教具和素材，供幼兒使用，並佈置有助幼兒情緒發展的環境。

另在師生互動調查結果中，幼兒園老師與幼兒常有（一周內３-4次）的互動內容包含會仔細聽孩子說的話並愉快回應、會和孩子聊過去發生的事，並幫助孩子瞭解他人的想法等；但屬於個別需求較高的互動項目上，出現的頻率則較低（一周內1-2次），包含引導孩子多說一些話、知道孩子的興趣和能力，並在活動設計時給予特別考慮和支持、幫助孩子與其他孩子溝通互動、為個別孩子改變預定計畫等

台師大團隊指出，教保服務人員對幼兒個別化的需求較難顧及，外界應多關心教保服務人員在教保工作上的困難，給予支持，也建議家長在家中多與幼兒互動，補強幼兒園教師無法在幼兒園全面照顧幼兒個別需求的不足。