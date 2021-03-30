準備學習歷程檔案別焦慮！ 台大教授提出三建議

新課綱上路，高中學習歷程檔案將取代現行備審資料，但高中端如何準備、大學端如何審查？常令教學現場無所適從。台大社會系「作伙學」團隊建議，學生在準備課程學習成果時，建議從優先呈現作品摘要、保留作品呈現的完整性、強調個人獨特性及真實性等三大面向著手。

高中學習歷程檔案又分為修課紀錄、課程學習成果與多元學習表現。修課紀錄以學科成績為主，課程學習成果及多元學習表現則要靠學生大展身手。台大社會系受教育部高教司委託，今舉行「課程學習成果作品」初稿發表會，並邀請多位高中教師及大學教授與會，提出可行建議。

台大社會系主任林國明表示，去年起邀請高中與大學舉辦50場審議會議，高中端建議提出具體作法，因此在全國各地舉辦五場「課程學習成果作品實例焦點座談」，邀請各科別共32位高中教師及不同科系20位大學教授，就學生實際已完成的作品，進行交流討論，並提出具體的呈現建議。

五場座談會下來，林國明指出，目前高中端所產生的課程學習成果共有六種類型，如學習單、實作作品、實驗及活動紀錄、主題式專題報告、小論文專題研究、綜整性學習記錄。而在這六大類型中，不論是校訂必修、多元選修或是部定課程，大學教授都一再強調相同意見，包含優先呈現作品摘要、保留作品呈現的完整性強調個人獨特性及真實性。

林國明表示，教授審查時間不多，無論上傳作品形式為何，建議學生可在作品前放一至兩頁作品摘要，呈現課程目的、學習動機以及個人省思，並刪減不重要的訊息，以及學習過程中是否遇到困難，並交代個人貢獻，有助大學審查能了解學生在學習過程中的思考歷程及轉變，迅速掌握學生的特質與能力。

林國明也指出，課程學習成果應有脈絡性，若是自然科作品，建議可以呈現實驗步驟（文字或圖示），並可加入文獻資料佐證，完整列出引用資料來源，就算成果不好也無妨，只要能清楚交代軌跡，大學校系仍可看出學生的思考邏輯，發掘學生的潛力。

林國明說，教授期待從作品中看見個別學生差異，除了彰顯個人獨特能力以外，也可從個人經驗出發，與個人興趣連結，這類作品也較具「真實性」。也有大學教授認為，若能將課程所學與生活情境連結，或能展現在地特色，都能令人印象深刻。

「學生寫心得常是在寫心情」，林國明建議，學生書寫時要具體不要空泛，應舉例說明，展現具體學習的過程與成果。