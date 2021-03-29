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為何雲嘉區最高將領每年到此春祭？背後故事賺人熱淚

嘉義市這些營隊可望邀外交人員當講師 市府簽合作書

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右起）、對外關係協會會長夏立言簽下合作意向書。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右起）、對外關係協會會長夏立言簽下合作意向書。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府今天與對外關係協會簽訂合作意向書，市府未來辦理國中小「小小外交官」育樂營、高中的「模擬聯合國」營隊等，擬邀擁有不少第一線退休外交官的協會成員擔任講師，協助學生更快速融入國際教育。

市府教育處林立生指出，對外關係協會能提供學校最需要的國際觀、外語協助資源，以及媒合國際交流的學校或單位，可望加強青年擴展國際視野、實踐國際移動力的素養，盼有更多年輕人投入外交官。

曾任外交部政務次長、陸委會主委等的對外關係協會會長夏立言表示，協會是非營利、沒有黨派之分的團體，主要會員來自退休外交人員，有的是豐富的國際觀及經驗，希望能和嘉市同學分享。

今天市長黃敏惠與夏立言簽下合作意向書，黃敏惠強調，去年先啟動「國際教育2.0」，由精忠國小、林森國小及宣信國小當任務學校。教育處初步規畫，市府之後辦理國中及國小的「小小外交官」育樂營、高中生的「模擬聯合國」營隊，都可邀請對外關係協會的成員來擔任講師，用實際經驗指導學子。

嘉義市長黃敏惠表示去年先啟動「國際教育2.0」由精忠國小、林森國小及宣信國小當任務學校。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠表示去年先啟動「國際教育2.0」由精忠國小、林森國小及宣信國小當任務學校。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天與對外關係協會簽訂合作意向書。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今天與對外關係協會簽訂合作意向書。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 夏立言 外交部

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