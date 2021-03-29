高英工商愛心志工服務社成立20年 清理環境垃圾逾20噸

高雄市高英工商愛心志工服務社成立20年，學長姐和學弟妹們一棒接一棒成為學校周邊社區維護整潔的好幫手。學生除了養成平時上下課隨手撿起地上垃圾外，社團活動也定期組織敦親睦鄰的團隊，每個月兩次到校園外圍清理垃圾、掃地，維持社區環境乾淨，20年來所清理的垃圾超過20噸，也得到社區居民肯定與感謝。

高英工商推動服務學習，獲得教育部、衛福部所指導的「保德信青少年志工菁英獎」公開表揚，連續5年得到「服務教育楷模獎」及青少年志工菁英獎。連續多年推動品德教育，落實在生活管理中，以「服務學習」落實品德教育。

高英工商表示，為落實服務學習的精神，每名學生、每學期都必須完成最少8小時的服務課程，服務觸角伸至弱勢、原鄉、偏區等。愛心志工社以及紫錐花社有固定服務對象，投入淨灘、淨山、社區打掃、為植物人說故事、山地部落慰問、探視獨居老人等活動，這些都是志工服務的範圍。