小孩總是已讀不回？ 爸媽以為養了狼心狗肺…原來「不發訊息，並不代表風箏放出去就斷了線」

兒子們都是已讀不回？

大男孩出了家門之後，似乎相當習慣、也很享受「被丟掉」的感覺。他們多半是悄然無訊也無息的。

天冷了，會不會捎來一聲問候？不會！

爆炸性大新聞發生時，會不會丟一點漣漪來討論？不可能！

而我們給他們訊息呢？如果不帶問號、不涉及他們個人且急迫的事務，最正常的反應就是：沒有反應（已讀不回）。

如果渴望他們的回覆呢？那就發一個極度明顯「事關他們」的訊息，並且句尾一定要記得帶上一個明顯的「？」，以勾起他們回答問題的「反射動作」。如此，爸媽應該就可以寬心坐等兒子們稀珍的回應了。

不過投資報酬率非常低，任憑爸媽發出的是如何千絲萬縷的關愛（只差沒留下送橘子的動人背影照片），兒子們的回覆千篇一律：好！（一個字哪成篇？而且他們絕不可能還費事加個驚嘆號）；當然也有兩個字的時候，那就是：OK。

不寫字總可來個貼圖吧？花心思找創意貼圖這種好康事是不會留給爸媽的，爸媽能等的，就是那種最快速可取得的陳腔濫調「公文式貼圖」。

小孩日子過不下去了才想到爸媽嗎？

你說，兒子們什麼時候會主動上門？那還用說，過不下去的時候啊！那什麼時候過不下去呢？當然是缺ㄎㄡ ㄎㄡ的時候。這是養了狼心狗肺的白眼狼嗎？

某個週末晚上，我在外邊參加聚會，接到了念電影系的兒子非常稀有的電話，但卻不是來要ㄎㄡ ㄎㄡ的。

「媽，我剛才搬道具的時候，不小心被一張大桌子壓到了好幾根手指頭，都腫起來了，現在非常痛，我覺得不太對勁，怕手指頭骨折，你覺得我應該明天去看門診，還是現在處理？媽你覺得怎麼做比較好？」

哇！這一大串，真是我兒子嗎？

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？)

原來，平常沒給訊息，就是最好的訊息；有訊息來，就是有大條事；原來，不發訊息，並不代表風箏放出去就斷了線，那放風箏的細線一直都在，而且緊密又堅韌。

我終於知道為什麼兒子住校去，我很少朝思暮想擔心又受怕了。因為，我心裡一直都非常清楚，兒子若真遇上重大的事，絕對會在第一時間告訴我們、主動向我們諮詢、和我們討論。

細線不是只繫住了那一頭的風箏，做媽的我這一端，一直都能穩穩感受到牽繫的線握在我手裡。那是因為我並非突然就放掉這只風箏，而是從好端端拿著風箏、裝上了線軸，先試放一點線，等他飛穩了，確實掌握到這只風箏的舞動方向與振動頻率，才慢慢的、一點一點地放長了線。

如今，我感受到我手裡的線不時跳動著、有力地亂竄著，我清楚，那飛得有點遠又不算太遠的風箏正舞動翅膀、享受自己的飛行練習，即使有時絲線緊繃、竄得慌亂無章，也得放手讓他自個兒挺住大風的摧折，御風而上，我很能理解他沒有心思意念也沒有時間頻頻回頭。

但是，何時能看到孩子們進化成貼心的「已讀有回」？甚至達到既不讓人操心又很懂事的「已『獨』又回」呢？根據我多方蒐集的資料顯示，那真的有得等了，曙光可能出現在他們當爸爸的時候。

（本文出自《家有青少年之爸媽的33個修練：你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？》，作者為彭菊仙，未經同意禁止轉載。)