10戰全勝！暨大全國女壘賽封后 備戰杭州亞運

109學年度大專女子壘球聯賽冠軍賽昨落幕，國立暨南國際大學在三戰兩勝賽制中以7比5、7比0力克國立台灣體育大學，2連勝抱回大專女壘賽改制後首座冠軍；消息今傳回學校，師生雀躍，校長武東星勉勵選手全力備戰2022杭州亞運。

暨大指出，大專女子壘球過去為錦標賽，但今年改制為聯賽，預賽採雙循環賽，冠軍賽則為三戰兩勝制，而暨大女壘隊在預賽以8戰全勝之姿排名第一晉級，與5勝3敗、預賽第二的台灣體大，前天開始展開進入三勝兩勝的冠軍賽。

而暨大女壘隊在前天（27日）首場冠軍賽中以7比5力克台體大，昨雙方進行第二戰，暨大表示，雖率先取得首勝，但仍不敢大意，因此昨派出由亞運培訓隊主力投手、公共行政學系的杜雅婷迎戰，雙方前面兩局則陷入投手戰。

暨大表示，還好第三局開始，該校女壘隊局局都有攻勢，不僅持續得分，杜雅婷更獨撐全場有效封鎖台體大的打擊，最終全場擊出10隻安打獲得7分，提前在第6局以7比0結束比賽，更以10戰全勝戰績抱回首屆大專女子壘球聯賽冠軍。

暨大女壘隊個人獎項也相當亮眼，諮商與人資系碩士班二年級林志霙獲全壘打獎、打擊獎第二名；諮商與人資系四年級馬文麗獲打擊獎第三名；公行系一年級陳靜瑜、三年級杜雅婷分獲投手獎、功勞獎，暨大女壘教練林佩君也獲得教練獎肯定。