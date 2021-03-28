軍事管教有助學習？ 專家研究推翻「虎媽」信仰

扮「虎媽」恐難提升孩子學習效率。家長團體國教行動聯盟今天舉行教養座談會，台灣師範大學教育系教授唐淑華於會中分享澳洲學者約翰．哈蒂（John Hattie）提出的學習成效影響因素，252項影響因素中，學校教師採行面對面教學有助學習；家長採取軍事部署的「虎媽」教養，或體罰孩子，反而帶來負面效果。

台灣國、高中生上課時間為上午7時30分到下午5時，平均待在學校9.5小時，全球最長。日前有民眾提案呼籲上學時間延後兩小時，引起「如何學得更有效率」等話題。國教盟理事長陳鐵虎表示，台灣學生「起得比雞早，操得比牛累」，呼籲教育單位參考專業研究成果，精準提升學習成效。

唐淑華表示，人的一生約受教於50名學校教師，「老師對學生的影響，比老師想像得更重要」。以約翰．哈蒂的研究為例，他分析全球3億個學生的學習，發現教師的「教學成效」最能影響學習成果，具體做法包括面對面教學、以合適方式評量學習成果、導入拼圖式方法、皮亞傑學程等。

唐淑華說，教學如同醫師看診，「開藥前要先診斷，面對面問診最有效」，好的老師要能發掘學生的學習盲點，進而對症下藥提高學習成果。舉例來說，有教師採取以量取勝的「題海戰術」，安排不熟悉數學觀念的學生大量解題，結果不懂的學生仍不懂。她建議教師觀察學生解題，試著從學生的視角找出癥結。

唐淑華指出，108課綱更看重教師專業性，是提升學習成效的契機。她也強調，「閱讀能力」是新課綱學生最該具備的能力，「各科考題都仰賴閱讀，若不擅與文字搏鬥，已經輸一半」，呼籲教育者投注更多心力。

至於哪些作為拖垮學習？約翰．哈蒂研究發現，當學生不熟悉所屬國家官方語言、遭家中體罰、留校察看、轉學，或覺得自己不被愛、感到無聊，都會替學習帶來負面效果。國教盟表示，此研究點出軍事管教對學習的壞處，提醒持「虎媽」信仰的家長思考教養的恰當性。